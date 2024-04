Anja Kunić za MONDO: Banjaluka je grad po mjeri čovjeka (FOTO, VIDEO)

Titulu "Najinspirativnije Banjalučanke", koja je ove godine dodijeljena po prvi put, ponijela je mlada naučnica Anja Kunić.

Izvor: SDU CREATE/Ustupljena fotografija

Anja je istraživačica, edukatorka i doktorantkinja na Južnodanskom tehničkom univerzitetu u Kopenhagenu, koja se bavi algoritamskom arhitekturom i građevinom, robotskom konstrukcijom sa integracijom tehnologija industrije 4.0 i održivih životnih ciklusa materijala.

Za MONDO govori o tome kako je biti prva Banjalučanka koja služi za inspiraciju drugima, o našem gradu, njegovim ljepotama, ali i profesionalnom i ličnom uspjehu u svijetu nauke.

- Koliko Vam znači titula najinspirativnije Banjalučanke?

Osjećaj je zaista divan i ovo je stvarno jedno značajno priznanje za moj dosadašnji rad i veliki vjetar u leđa za dalje.

Za ovu divnu titulu nominovala me je moja komšinica Sandra, kojoj se zahvaljujem i pozdravljam je. Nominacija je bila jako spontana, pitali su me da li se slažem da me prijave i ja sam rekla zašto da ne, ne misleći da će nešto posebno da se desi. U Banjaluci sam se sasvim slučajno zadesila na dan proglašenja i nisam očekivala da ću na kraju biti ja ta koja je odabrana kao “najinspirativnija”.

Izvor: GU Banjaluka

Moram da kažem da je veče proglašenja bilo samo po sebi jako inspirativno jer smo mogli da vidimo sve bogatstvo koje Banjaluka ima i upoznamo izuzetne i snažne žene iz svijeta nauke. Činjenica da sam odabrana od strane ovako uspješnih dama mi pričinjava veliko zadovoljstvo i čast, kao i veliku odgovornost da nastavim dalje sa predanim radom i trudom.

- Ne živite ovdje trenutno, ali vjerujem da ste jako vezani za svoj (i naš) grad. Šta Vam je prva asocijacija na Banjaluku, šta Vam najviše nedostaje kada niste ovdje i o čemu pričate prijateljima koji nikad nisu bili kada Vas pitaju za Banjaluku?

Anja je rođena u Drvaru 1993. godine, Osnovnu školu "Branko Ćopić" i Gimnaziju završila je u Banjaluci, a nakon toga u Milanu je završila osnovne studije iz arhitekture.

Naš grad na Vrbasu je zaista jedno posebno mjesto sa posebnom energijom. Integracija prirode sa urbanim dijelom kao i sam naš način življenja, kvalitetno vrijeme provedeno sa porodicom i prijateljima, uživanje u ručku uz rijeku ili opuštene večernje šetnje su neke od stvari o kojima uvijek pričam mojim prijateljima po svijetu. Naravno, moja porodica i prijatelji su nešto što mi najviše nedostaje, ali kada pričamo o mentalitetu, naša društvenost, socijalizacija i prilagodljivost su nešto što mi najviše nedostaje u Danskom sistemu i društvu.

- Šta biste voljeli da se unaprijedi u gradu, a šta smatrate istinskim "banjalučkim duhom"?

Banjalučkim duhom smatram život po mjeri čovjeka, opuštenu atmosferu, topla prijateljstva, druželjubivost i gostoprimljivost, jutarnje kafe, zelene aleje, Kastel i Vrbas, istoriju i kulturu.

Izvor: SDU CREATE/Ustupljena fotografija

Ono što bih unaprijedila jesu digitalizacija, informacioni sistemi i infrastruktura koji bi olakšali i poboljšali svakodnevne aktivnosti, kao i povećala osvješćenost i edukaciju o zaštiti životne sredine kroz sve životne sfere: odlaganje otpada i reciklaža, smanjenje upotrebe automobila i povećanje upotrebe bicikala i javnog prevoza, održivo organizovanje šuma i pošumljavanja i upotreba energetski efikasnih rješenja što je i gdje je više moguće.

Takođe, ono što bih najviše voljela je da vidim početak upotrebe drveta kao konstruktivnog materijala u novim gradskim projektima.

- S obzirom da ste naučnica u oblasti koja se tradicionalno smatra “muškom” možete li nam reći da li Vam je činjenica da ste žena pomogla ili odmogla u Vašem poslu i napretku?

Ja vjerujem u to da znanje i uspjeh nemaju pol. Kroz svoj rad i napredak sustretala sam se kako sa snažnim i inteligentnim ženama, tako i muškarcima, i od svih sam pokušala da naučim najviše što mogu. S njihove strane nikada nisam osjetila ili doživjela neku vrstu manjka poštovanja, tako da se smatram srećnom što sam akademski odrastala u ovakvim okruženjima.

Izvor: SDU CREATE/Ustupljena fotografija

Žene u nauci su rjeđa pojava, jer se često smatra da porodici i nauci ne može da se posveti u isto vrijeme. Danska kao država, na primjer, raspolaže raznim fondovima i organizacijama koje finansiraju doktorske i post-doktorske studije na prestižnim univerzitetima upravo ženama, kako bi ih što više podstakli da krenu putem nauke.

- Šta smatrate svojim najvećim profesionalnim, a šta ličnim uspjehom?

Najvećim profesionalnim uspjehom smatram činjenicu da sam na pragu odbrane doktorskog rada u multidisciplinarnoj oblasti koja se još gradi i stvara i zbog toga se nalazim krugu pionira koji svojim radom pokušavaju da promijene i unaprijede jednu ovako ustaljenu i tradicionalnu industriju.

Ličnim uspjehom smatram kulturno i mentalno obogaćenje koje sam doživjela i doživljavam kroz život u dvije tako različite evropske države - južnu Italiju i sjevernu Dansku, mnogobrojna putovanja širom svijeta, mnoštvo ljudi iz različitih kultura koje sam upoznala svih ovih godina, kao i sreću da imam ovako izuzetnu porodicu i prijatelje ovdje kod kuće koji mi uvijek pružaju beskrajnu ljubav i bezuslovnu podršku za sve što radim i zamislim.

- Smatrate li sebe feministkinjom i kako interpretirate taj pojam?

Sebe smatram equalistom. Vjerujem da svi treba da imamo ista prava, mogućnosti i ukazano poštovanje bez obzira na pol, rasu, vjersku opredjeljenost, nacionalnost, lične stavove i mišljenja. Znanje kojim raspolažemo, etika i profesionalnost u radu, i način na koji se ophodimo prema drugim ljudima treba da budu jedini faktori koji nam određuju životne prilike.

(MONDO)