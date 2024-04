Protest sindikata zdravstva i socijalne zaštite: "U restoranima i kladionicama veće plate nego u zdravstvu RS" (FOTO)

Predstavnici sindikata iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske protestovali su danas u Banjaluci tražeći povećanje cijene rada u ovim oblastima, izdvajanje regresa i toplog obroka iz plate, ali i status službenog lica za radnike u zdravstvu.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Podsjećamo, Vlada RS je početkom godine odlučila da iznos minimalne plate u Republici Srpskoj bude 900 KM. Nikola Crnčević, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite, kaže da radnici očekuju da ta odluka poveća sve ostale plate u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, a to se nije dogodilo.

"Takođe, ostali smo uskraćeni za regres i topli obrok prije tri-četiri godine. Uputili smo apelaciju Ustavnom sudu RS za ocjenu ustavnosti i tražimo da se ova davanja posebno iskazuju. Takođe, tražimo status službenog lica jer smo svjedoci napada na radnike u zdravstvu na devnom niovu", rekao je Crnčević.

Sekretar Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS Zoran Milutinović rekao je da su odlukom o minimalcu ugrožene osnovne kategorije ljudi zaposlenih u zdravstvu.

"Došli smo maltene u situaciju da se zarade sestre sa srednjom stručnom spremom i NK (niskokvalifikovanog) radnika razlikuju u visini oko 100 KM. NK radnik ima 900 KM, sestra i tehničar oko 1.100 , ljekar specijalista ostao je na 2.200, 2.300 KM. Mislim da to nije u redu i da to nema nigdje u svijetu", rekao je Milutinović.

Sindikalisti traže povećanje najniže cijene rada sa sadašnjih 159,5 KM na 200 KM. U ranijim zahtjevima traženo je povećanje na 175 KM, ali smatraju da to više nije dovoljno.

"Da se razumijemo, to što je Vlada RS podigla minimalnu platu je dobro, ali tražimo povećenja ostalih platnih grupa. Ne potcjenjujemo nijedno zvanje, ali konobari i radnici u kladionicama imaju 1.200 do 1.500 KM, a medicinska sestra, koja radi veoma odgovoran posao, ne može da pređe 1,200 sa benefitima. Kuvari imaju od 2.500 do 3.000, a ljekar specijalista kliničkih grana sa svim benefitima izađe 3.000 KM. Ako neko to hoće da dopusti ne znam kako da nas zadrži. Radili smo analizu odlaska kadra. Bilo je ljudi koji su se zaposlili u privatnim zdravstvenim ustanovama, ali veliki broj je otišao ka inostranstvu. Mi polako nestajemo", zaključio je Milutinović.

U Ministarstvu kažu da nemaju novca

Današnji protest u Banjaluci je najavljen krajem marta, kada je iz sindikata saopšteno da poslije više održanih sastanaka sa resornim ministrom i pokretanju inicijative za početak pregovora za povećanje plata, nije postignut dogovor.

Predstavnici sindikata tvrde da su nadležni u ministarstvu i Vladi ostali nijemi na njihove zahtjeve, a da je resorni ministar Alen Šeranić u par navrata poručio da se strpe, jer za sada ne postoje novčana sredstva da im se izađe u susret.

Zahtjev ka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i Vladi RS uputiće ponovo. Ako ne bude povratne informacije najavljuju novi protest u većem broju na koji će pozvati još tri sindikata iz ovih sektora u kojima u RS radi 15.500 ljudi. Protest su organizovale sindikalne organizacije Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske.

(MONDO)