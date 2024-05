LIJEČI SE KO IMA NOVCA: Onkološki pacijenti u FBiH preskaču terapiju

Po ko zna koji put stiglo je obavještenje da će onkološki pacijeti primiti terapiju ukoliko lijek sami kupe, jer određenih citostatika u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) nema.

Bitno je naglasiti da KCUS nije nadležan za nabavku citostatika te je to nadležnost Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

S druge strane, iz Zavoda uvijek, gotovo šablonski, ističu da je razlog nestašice "privremeni ili trajni prekid prometa lijekova na tržištu BiH od strane proizvođača zbog komercijalnih razloga ili reorganizacije proizvodnje, kao i zbog kašnjenja u proizvodnji lijekova za tržište BiH", piše Klix.ba.

Onkološki pacijenti su u agoniji. Iako je moguće refundirati novac za kupljeni lijek, mnogi od njih taj novac nemaju i ne mogu doći do faze refundiranja.

Predsjednica Udruženja osoba oboljelih i liječenih od tumora dojke "Renesansa" Enida Glušac kaže da je pacijentu koji prima Taksol na sedmičnom nivou potrebno 540 KM.

Taj novac je potreban samo za lijek, ne računajući sredstva za jačanje imuniteta, koja su takođe neophodna onkološkim pacijentima.

"Ne može se nedostatak lijekova pravdati nestašicom na globalnom nivou. Potreban je odgovor ko to vrši javne nabavke, ko to nije na vrijeme isplanirao... Ako bi bila nestašica na globalnom nivou kako to da privatne apoteke imaju iste te lijekove? Problem je u tome da je neko zakazao - ili nije naručio dovoljnu količinu, ili su tenderi pali. Samo ne znam ako padaju tenderi za lijekove, kako ne padaju za skupe automobile koje sebi nabavljaju", ističe Glušac.

Sredstva za deficitarne citostatike se refundiraju, ali je problem što pacijenti nemaju novac da kupe lijek.

"Što se tiče konkretno Taksola, on košta 540 KM na sedmičnom nivou. Pacijent treba svake sedmice izdvajati 540 KM da kupi lijek i onda da čeka ako i kada će sredstva refundirati. Ljudi jednostavno preskaču terapije, jer nemaju novca za terapije", kaže Glušac.

Dodaje da su s predstavnicima vlasti ranije razgovarali o listama čekanja te su im obećana sistemska rješenja za početak ove godine. Međutim, sada je mjesec maj i još nikakav pomak nije napravljen.

