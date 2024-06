Danas do 38 stepeni, ako putujete, prilagodite planove vremenskim prilikama

U cijeloj BiH danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu vazduha do 38 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Koncentracija saharskog pijeska biće povećana, te će uticati na zamućenost atmosfere, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova.

Jutros je pretežno sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Uslovi za vožnju jutros su povoljni, a tokom dana očekuje se visoka temperatura vazduha, pa se vozačima preporučuje da pažljivo planiraju duža putovanja i pravilno koriste klima uređaje kako bi izbjegli naglu promjenu temperature, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Saobraćaj je zbog neophodnih radova obustavljen na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce, te preusmjeren na put preko Mrkonjić Grada i Jezera.

U Srpskoj rođena 21 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 12 djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. U Banjaluci je rođeno devet beba, po tri bebe u Gradišci i Doboju, dvije bebe u Zvorniku, a po jedna beba u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Bijeljini i Nevesinju.

Zbog radova na spoju magistralnog puta Johovac-Rudanka i Rudanka-Doboj i dionice regionalnog puta Razboj-Rudanka izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Brodar- granica Republike Srpske/Srbije /Rudo jedan/ u tunelu Trgovišta izmijenjen je režim saobraćaja zbog postavljanja rasvjete.

Saobraćaj je potpuno obustavljen zbog radova u prijedorskoj Ulici kralja Aleksandra, na dionici magistralnog puta Prijedor-Tukovi.

Zbog postavljanja rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene" izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, kao i na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog radova na mostu "Bogdanovac".

Na magistralnom putu Gacko-Tjentište, u mjestu Sastavci, zbog radova se vozi jednom trakom, uz moguće kratkotrajne zastoje.

Zbog rehabilitacije dionice magistralnog puta Han Pijesak dva – Sokolac izmijenjen je režim saobraćaja.

Saobraćaj će, zbog bušačko-minerskih radova, povremeno biti obustavljan na dionici magistralnog puta LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u opštini Pale, u trajanju od pet do sedam minuta, kao i na dijelu magistralnog puta Podromanija-Donja LJubogošta, na lokalitetu Han Derventa u opštini Pale.

Minerski radovi su u toku i na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na dionici Trnovo - Miljevina u kanjonu Bistrice.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćanom trakom. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa premašuje 30 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se usporeno.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija je masa veća od 16 tona.

U FBiH za danas i sutra od 6.00 do 18.00 časova najavljeni su radovi na mostu u Konjicu, zbog čega će saobraćati usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Sanacioni radovi u toku su i na magistralnim putevima: Lašva-Kaonik, Lukavac-Šićki Brod, Kladanj-Vlasenica /Gojsalići/, Jelah-Doboj /Karuše/, Čevljanovići-Nišići i Semizovac-Srednje.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona. Teretna vozila teža od pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.

(Srna)

danas će biti pretežno sunačno i vrlo toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu vazduha do 38 stepeni Celzijusovih.

Koncentracija saharskog pijeska biće povećana, te će uticati na zamućenost atmosfere, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova.



Jutros je pretežno sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.