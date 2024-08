Sindikat uprave RS iznio teške optužbe na račun direktora Centra za predškolsko, Jokanović sve demantovao

Predsjednik Sindikata uprave RS Božo Marić i Marina Mirkonj, predsjednica sindikalne organizacije JU Centar za predškolsko iznijeli su danas teške optužbe na račun direktora ovog centra Petra Jokanovića.

Na pres konferenciji održanoj upravo ispred Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje naveli su da se u ovoj ustanovi od opšteg interesa dešavaju čudne i nezakonite stvari.

"Kad se politika zaigra i na čelo ustanove za predškolsko obrazovanje dovede kladioničara, onda i možemo očekivati da ova ustanova postane sinonim za korupciju i kriminal. Naime, ljudi nezadovoljni statusom i položajem u ovoj ustanovi došli su u Sindikat uprave RS i osnovali sindikalnu organizaciju u koju se u startu učlanilo 100 radnika i koji su time stekli reprezentativnost, ali uvaženi gospodin Petar Jokanović je konfiskovao, odnosno nezakonito otuđio sindikalnu imovinu, sve naše pristupnice, naše zahtjeve za utvrđivanje reprezentativnosti, a sve to jer smo nakon samog osnivanja istakli da ćemo tražiti izjednačavanje plata zaposlenih u ovoj ustanovi sa platama u Gradskoj upravi Banjaluka imajući u vidu da se i jedni i drugi finansiraju iz istih izvora", naveo je Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS.

Kako je dodao, poražavajuće je da vaspitačica ima 1200 maraka platu, dok veća primanja, prema njegovim tvrdnjama, ima čistačica u Gradskoj upravi Banjaluka.

"Ovdje se primaju frizerke i kozmetičarke i drugi radnici, a imaju problem sa deficitom kadra kao što su vaspitači, pedagozi...Svi ste svjedoci o prepucavanju u privatnim i državnim vrtićima, ovdje su plate mizerne, uslovi rada nezadovoljavajući kao i uslovi gdje borave djeca. Postojeća sindikalna organizacija pri Savezu sindikata je mehanizam direktora Petra Jokanovića, ali i svih prethodnih direktora, gdje su zaključivani kolektivni ugovori bez da su radnici išta pitani, već je nakon potpisivanja predsjednica tog sindikata dobila novo, bolje radno mjesto", rekao je Marić.

Pozvao je glavnog tužioca BiH Milanka Kajganića da otvori istragu o dešavanjima u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci koja je, kako tvrdi, postala sve ono što ne bi trebala da bude.

"Ono što bih volio da tužilaštvo ispita je i da li je istina da se ovdje radnici ucjenjuju da moraju da prikupe određen broj glasova za Draška Stanivukovića i Petra Jokanovića. Dobio sam i informacije i da je prebacivanje djece iz privatnog u državne vrtiće trebalo biti završeno, ali da se i roditelji te djece ucjenjuju prikupljanjem glasova za predstojeće izbor", kaže Marić.

Marić je najavio i podnošenje prijave u MUP-u RS protiv Jokanovića zbog otuđivanja sindikalne imovine Sindikata uprave RS, te je pozvao odbornike Skupštine grada da zakažu posebnu sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o stanju u ovoj ustanovi.

Marina Mirkonj, predsjednica sindikalne organizacije pri Sindikatu uprave RS istakla je kako su u osnivanje ove sindikalne organizacije krenuli zbog nezadovoljstva postojećeg sindikata, koji je, prema njenim navodima, bio u službi direktora.

"Ova borba je krenula s ciljem poboljšanja uslova naših radnika, ali i za poboljšanje uslova rada, kao zbog nezadovoljstva sa sindikalnom organizacijom koja je dogovorala sve u interesu pojedinaca, a ne radnika. Od ovog direktora ja sam doživjela razgovor koji je bio prepun nepoštovanja, nedostatka osnovne kulture, uvažavanja struke i takav je sa svim ljudima u razgovoru. Ovo je postalo toliko nečuveno, da sam ja spremna za bilo kakvu odmazdu. Mi imamo 100 članova, ali on je sada iskoristio svoju moć i pozivao ljude u svoju kancelariju da zaplaši radnike kako se ne bi priključili našoj organizaciji", rekla je Mirkonj koja je pedagog sa 30-godišnjim iskustvom.

Optužila je Jokanovića i za nezakonit rad vaspitačica u vrtićima gdje, kako navodi, dvije vaspitačice rade u dvije grupe, kao i da se već dugo u vrtićima ne nabavlja didaktički i drugi materijal koji je obavezan.

Marić i Mirkonj su nakon pres konferencije pokušali razgovarati sa direktorom Centra Petrom Jokanovićem, tražeći od njega da im vrati dokumentaciju, što je on nakon kraće rasprave odbio.

Za medije je demantovao sve optužbe navodeći da je ovo sve politička instrukcija u kojoj on ne želi učestvovati.

"Mi imamo reprezentativan sindikat sa kojima imamo odličnu saradnju, koja je u zadnjih godinu dana rezultovala povećanjem plate i izjednačavanjem ostalih davanja sa radnicima Gradske uprave. Prije nekih 7-8 mjeseci se pojavila priča o osnivanju novog sindikata i ja sam tu priču podržao jer ne vidim ništa loše u tome. U zadnjih par dana sam dobio zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti tog sindikata, koji je bio vraćen na dopunu zbog toga što nisu naveli izvor finansiranja, što je obavezno po zakonu", rekao je Jokanović.

Istakao je da u tome ne vidi ništa sporno, kao i da nema ništa protiv još jedne sindikalne organizacije, ali da se uslovi moraju ispoštovati da bi se krenulo u utvrđivanje reprezentativnosti.

"Ja ne vidim ništa sporno u tome. Mislim da novi sindikat treba podržati, ali da ovo nema nikakve veze sa sindikalnim radom".

Demantovao je i Marićeve navode o prijetnjama i ucjenama, kao i da nije siguran o kojoj dokumentaciji pričaju Marić i Mirkonj.

"Ja pretpostavljam da je to dokumentacija o utvrđivanju reprezentativnosti, ali ja ovog čovjeka ne poznajem. Jedino mi je poznata koleginica Mirkonj. Nisam nikome prijetio, to ne priliči mojoj prirodi da se tako ophodim prema radnicima, ženama i to je ona vjerovatno pogrešno protumačila. Ona radi kod nas duži niz godina i izlazili smo joj u susret, ali ovo su ozbiljne optužbe koje ćemo morati da provjerimo", zaključio je Jokanović.

