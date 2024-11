U nedjelju bez padavina, ali oblačno i hladno

U cijeloj BiH sutra će u većini krajeva biti suvo, oblačno i hladno, a postepeno razvedravanje očekuje se na jugu i na krajnjem sjeveru.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom noći i jutra biće oblačno, tmurno, ponegdje i maglovito, uz slabu kišu na jugu i susnježicu i snijeg na istoku. Padavine će tokom dana postepeno prestati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do pet, na jugu do osam, u višim predjelima od minus dva, a najviša dnevna od tri na istoku do 10 na sjeveru, na jugu oko 13, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jaka bura koja će tokom dana oslabiti.

(Srna)