Nakon hladnog jutra čeka nas lijep i sunčan dan

U BiH se danas očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme sa dnevnom temperaturom do devet stepeni Celzijusovih.

Izvor: Envato

Oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i jugoistoku preovladavaće magla i niska oblačnost koja se tokom dana može duže zadržati uz hladnije vrijeme u tim mjestima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče se ponovo očekuje magla uz rijeke i po kotlinama.

Vjetar slab do umjeren i promjenljiv ili zapadnih smjerova.

Najviša dnevna temperatura vazduha od četiri do devet, na jugu do 16, a u višim predjelima i mjestima sa maglom dva stepena Celzijusova.

Po kotlinama jutros ima magle i niskih oblaka, a u ostalim krajevima preovladava pretežno vedro vrijeme.

Sokolac i Drvar sa minus deset stepeni bili su najhladniji jutros u 7.00 časova, zatim Bijeljina, Kalinovik, Gacko i Jajce sa minus šest, a potom Banjaluka, Novi Grad, Srebrenica, Bihać, Ivan Sedlo, Livno, Sanski Mosti i Tuzla sa minus pet stepeni.

Minus četiri stepena jutros su izmjerena u Doboju, na Han Pijesku, na Čemernu, u Kneževu, Prijedoru, Ribniku, Srpcu, Sarajevu i Zenici, minus tri u Bileći i Mrkonjić Gradu, minus dva u Širokom Brijegu, minus jedan u Foči i Rudom, nula stepeni u Gradačcu, četiri u Trebinju, a šest stepeni u Mostaru.

Visina snijega u Kneževu je 78 centimetara, na Markovici 75, na Han Pijesku 52, u Mrkonjić Gradu 40, na Čemernu 30, u Srebrenici 26, u Doboju 20, u Banjaluci 18, na Sokocu 14, u Ribniku i Bijeljini devet, u Gacku osam, u Novom Gradu sedam, u Kalinoviku pet i u Prijedoru dva centimetra.

Stanje na putevima

Ugaženog snijega i poledice i jutros ima na kolovozu, obustave za teretna vozila aktuelne su na više putnih pravaca, a magla smanjuje vidljivost posebno na širem području Istočnog Sarajeva, Mrkonjić Grada i Prijedora, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Povećana i opasnost od odrona, a vozačima se savjetuje da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Saobraćaj se na dionici magistralnog puta Kotor Varoš-Teslić preko Borja, zbog suženog kolovoza, odvija otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je za teretna vozila obustavljen i preko Manjače na putu Banjaluka-Mrkonjić Grad, a na putnom pravcu Karanovac-Kneževo obustava važi za sve kategorije vozila, dok se na dionici Kotor Varoš-Kneževo otežano saobraća.

U Federaciji BiH /FBiH/ obustava je za teretna vozila i dalje je na snazi na putevima Bosanski Petrovac-Drvar-Bosansko Grahovo, Glamoč-Mliništa i Drvar-Glamoč.

Zbog radova, izmjene su i na magistralnom putu Crkvina-Modriča, zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji dionice auto-puta Vukosavlje-Brčko.

Takođe, radovi se izvode i na magistralnim putnim pravcima od Bijeljine prema Brčkom, na području Prijedora, Bijeljina-Glavičice, Srbac-Derventa, Han-Pijesak-Sokolac, Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, Gacko-Tjentište u Sastavcima, Dobro Polje-Miljevina, Brod na Drini-Hum, Gradiška-Kozarska Dubica, Teslić-Podjezera i na području Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta.

Do povremene obustave, zbog miniranja terena, dolaziće na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča u Kostajnici.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, u LJeskovim vodama, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, te na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog klizišta zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu dionica Stari Ugljevik-Glavičice, a jednom trakom vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

Privremena obustava saobraćaja na snazi je na regionalnom putu Doboj-Modriča u Kostajnici zbog bušenja i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica".

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još obustavljen saobraćaj.

Radovi su i dalje aktuelni na magistralnom putu u Donjoj Jablanici, na lokalitetu Komadinovo vrelo, zbog čega se povremeno saobraća usporeno, uz moguće kraće obustave.

Na dionici autoputa Podlugovi-Visoko zbog postavljanja bukobrana na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima Pelagićevo-Srebrenik, Husino-LJubače, Lepenica-Han Ploča i Čitluk-LJubuški.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja pri prelsku granice.

Preko graničnog prelaza Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na graničnom prelazu Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna/Mondo)