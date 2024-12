Sve o radnom vremenu u Banjaluci tokom novogodišnjih, božićnih praznika i Dana Republike

Gradska uprava obavijestila je građane o neradnim danima i izmijenjenom radnom vremenu za pravna lica i preduzetnike povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, kao i obilježavanja Dana Republike Srpske.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske, neradni dani su 1. i 2. januar 2025. godine (srijeda i četvrtak), kao i 9. januar (četvrtak), kada se obilježava Dan Republike Srpske.

Tokom republičkih praznika, republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije, kao i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti, neće raditi.

Pravoslavni Božić, prema Zakonu o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07), vjerski je praznik, stoga radnici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta na Badnji dan (ponedjeljak, 6. januara) i Božić (utorak, 7. januara).

Gradska uprava Grada Banjaluke neće raditi 1, 2, 6, 7. i 9. januara 2025. godine. Ipak, za hitne slučajeve, kao što su smrtni slučajevi čiji je upis u matične knjige umrlih neophodan radi prevoza tijela van teritorije Bosne i Hercegovine, biće organizovano telefonsko dežurstvo matičara. Građani će moći da kontaktiraju matičare od 8 do 13 časova putem telefonskog broja 051 244-444. Poziv će se prosleđivati dežurnom matičaru svakog od navedenih dana.

Što se tiče radnog vremena za vrijeme praznika, Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu delatnost na području grada Banjaluke propisano je koje djelatnosti i u koje dane mogu raditi. Tako će 1. januaraod 0 do 24 časa raditi pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom i prodajom hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, trgovinski objekti tipa „dragstor“, trgovinski objekti na autobuskim i železničkim stanicama, kao i benzinskim pumpama.

Trgovine na malo pogrebnom opremom radiće od 8 do 21 čas. Svi navedeni subjekti mogu da nastave sa radom i 2. januara, a uz njih će tog dana od 8 do 16 časova raditi i ostala pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost. Trgovački centri će 2. januara raditi od 8 do 22 časa. Ugostiteljski objekti će moći da rade duže od propisanog radnog vremena sve do 31. januara 2025. godine.

