Pogoršana epidemiološka situacija: U Gerontološkom centru u Banjaluci zabranjene posjete

U Gerontološkom centru u Banjaluci su zbog pogoršanja epidemiološke situacije zabranjene posjete.

Izvor: Shutterstock

Kako su naveli, posjete se zabranjuju na period od deset dana, te mole za razumijevanje.

„Ovo je najranjivija kategorija ljudi i mi moramo djelovati preventivno. Velike su viroze, pratimo situaciju i na UKC-u i jutros smo donijeli odluku da obustavimo posjete kako bismo zaštitili naše korisnike“, rekao je za Mondo direktor Vinko Lolić.

Kako je naveo nisu sretni zbog ove odluke, ali je istakao da Gerontološki centar u Banjaluci broji 326 korisnika, a samim tim je veliki i broj posjetilaca.

„Trenutno smo donijeli odluku na 10 dana, a da li će biti produžena, zavisi od epidemiloške situacije“, rekao je Lolić.

Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravstvo RS, u 2. nedjelji 2025. godine, domovi zdravlja Republike Srpske su prijavili 4.115 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 553.

„U bolnicama u Republici Srpskoj, u ovoj sedmici, prijavljeno je 143 oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije (SARI). Na UKC-u RS hospitalizovano je 76 ljudi, u Prijedoru 18, Gradišci 15, Doboju sedam, u Bijeljini 16, u Zvorniku jedna, Foči i Nevesinju četiri i u Trebinju dvije osobe“, sotji u izvještaju Instituta.

Kako su naveli najveći broj oboljelih od ARI i ILI infekcija je u uzrasnoj grupi od 5 do 14 i od 30 do 64 godine, dok je u kategoriji SARI infekcija najviše oboljelih bilo u grupi od 30 do 64 godine i više od 65 godina.

"Trenutna epidemiološka situacija pokazuje oscilirajući trend u obolijevanju od sve tri grupe infekcija, što se i poklapa sa opterećenjem zdravstvenih ustanova uobičajeno za ovo doba godine", saopštio je IZJ.

U referentnoj laboratoriji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, u drugoj nedjelji su testirana tri ILI i tri SARI uzorka na viruse influence, SARS‑CoV‑2 i respiratorni sincicijalni virus (RSV). Svih šest uzoraka je negativno na sve testirane patogene.

Do sada su ukupno potvrđena 3 pozitivna uzorka na virus influence, a u pitanju je soj A(H1)pdm09.

U drugoj nedjelji nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva od posljedica teške akutne respiratorne infekcije (SARI).



Preporuke i mjere prevencije

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo.

Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju.

U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl).

Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

(MONDO)