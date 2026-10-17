Sunce, pa naoblačenje: Narednih dana sunčano i toplo, u srijedu stiže kiša

U Republici Srpskoj naredna tri dana preovladavaće uglavnom sunčano i toplo vrijeme, dok se u srijedu očekuje naoblačenje sa kišom, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Dušan Volaš

Sutrašnje jutro biće vedro uz prolaznu oblačnost, dok će se magla zadržavati oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano i toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost, izuzev na istoku gdje će veći dio dana biti oblačno i svježije. Maksimalna temperatura iznosiće od 17 stepeni na istoku do 23 stepena na sjeveru i zapadu, dok se u višim predjelima očekuje do 14 stepeni Celzijusovih.

Slično, natprosječno toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost i temperaturu od 18 do 22 stepena zadržaće se i u ponedjeljak, 19. oktobra.

Utorak će takođe biti sunčan i topao, sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 19 do čak 24 stepena Celzijusova, a u višim predjelima 15 stepeni. Ipak, u večernjim časovima uslijediće naoblačenje, dok je na jugu mjestimično moguća i kiša.

Promjena vremena u potpunosti će nastupiti u srijedu, 21. oktobra. Meteorolozi za taj dan najavljuju oblačno vrijeme praćeno kišom, s tim da će jedino na istoku ostati pretežno suvo. Najviša dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 17 do 23, a u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.