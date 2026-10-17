Temperatura do 22 stepena: U većini krajeva sunčano, uveče postepeno naoblačenje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano, a na istoku promjenljivo oblačno, mjestimično je moguća vrlo slaba kiša.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Uveče pretežno oblačno u većini krajeva, bez padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab, promjenljiv ili sjevernih smjerova. U Hercegovini tokom jutra umjerena do pojačana bura. U nastavku dana vjetar u slabljenju.

Maksimalna temperatura vazduha od 15 na istoku do 22 stepena Celzijusova na sjeveru i zapadu, u višim predjelima od 12.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je pretežno sunčano u većini predjela i svježe. Oko rijeka i po kotlinama i dalje ima magle.

Federalni hidrometeorološki zavod navodi da je jutros nešto više oblaka bilo u istočnim i sjeveroistočnim područjima.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ magla mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i duž riječnih tokova, a vozačima se skreće pažnja i na moguće sitnije odrone na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Vozačima se savjetuje oprezna i sporija vožnja, uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.

Na dionicama puteva gdje su u toku radovi, saobraćaj je regulisan privremeno postavljenom saobraćajnom signalizacijom, čije poštovanje je obavezno.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na dionici magistralnog puta Klašnice-Šargovac danas je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja zbog ispitivanja nadtputnjaka iznad navedene dionice.

Na snazi je izmjena saobraćaja na izgrađenom dijelu auto-puta Rača-Bijeljina, radi privremenog priključenja na magistralni put na dionici prema granici sa Srbijom na Rači.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Privremene obustave su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH je zbog radova na zaštiti kosina za saobraćaj zatvoren most Hercegovina, u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se odvija dvosmjerno, suprotnom stranom autoputa.

Takođe, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj, zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Za saobraćaj je zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a vozila su preusmjerena na suprotnu stranu auto-puta.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Na auto-putu dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do tri i po tone.

Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Izačić-Bihać, u mjestu Papari, od 7.00 do 17.00 časova, svakog radog dana, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7.00 do časova saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku je izgradnja pješačkih staza na magistralnim putevima Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Šamac-Orašje, Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilovac i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva zbog čega se na mjestima radova saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.