logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sutra pretežno sunčano i toplo, na istoku svježije

Sutra pretežno sunčano i toplo, na istoku svježije

Autor Haris Krhalić
0

U BiH se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz promjenljivu oblačnost. Na istoku će biti oblačnije i svježije, a jutarnja temperatura spustiće se i do minus jedan stepen u višim predjelima.

Rijeka Vrbas u Banjaluci Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, na istoku veći dio dana oblačno i svježije.

Duvaće slab vjetar, promjenljiv ili sjevernih smjerova, u Hercegovini slab jugozapadni vjetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost, na istoku oblačnije. Oko rijeka i po kotlinama maglovito.

Minimalna temperatura vazduha od tri do devet stepeni, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov.

Maksimalna temperatura vazduha od 17 na istoku do 23 na sjeveru i zapadu, u višim predjelima od 14 stepeni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je danas u Republici Srpskoj i FBiH bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vijeme. Nešto više oblaka bilo je u istočnim i sjeveroistočnim područjima.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica dva, Rudo, Ivan sedlo i Višegrad 10, Kalinovik, Srebrenica i Čemerno 11, Sokolac i Han Pijesak 12, Sarajevo, Gacko, Kneževo i Mrakovica 13, Foča i Tuzla 15, Doboj 16, Bileća, Bijeljina, Srbac, Mrkonjić Grad i Prijedor 17, Novi Grad, Jajce i Sanski Most 18, Banjaluka i Trebinje 19, te Mostar 21 stepen Celzijusov.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza vrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ