Sutra pretežno sunčano i toplo, na istoku svježije

U BiH se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz promjenljivu oblačnost. Na istoku će biti oblačnije i svježije, a jutarnja temperatura spustiće se i do minus jedan stepen u višim predjelima.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, na istoku veći dio dana oblačno i svježije.

Duvaće slab vjetar, promjenljiv ili sjevernih smjerova, u Hercegovini slab jugozapadni vjetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost, na istoku oblačnije. Oko rijeka i po kotlinama maglovito.

Minimalna temperatura vazduha od tri do devet stepeni, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov.

Maksimalna temperatura vazduha od 17 na istoku do 23 na sjeveru i zapadu, u višim predjelima od 14 stepeni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je danas u Republici Srpskoj i FBiH bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vijeme. Nešto više oblaka bilo je u istočnim i sjeveroistočnim područjima.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica dva, Rudo, Ivan sedlo i Višegrad 10, Kalinovik, Srebrenica i Čemerno 11, Sokolac i Han Pijesak 12, Sarajevo, Gacko, Kneževo i Mrakovica 13, Foča i Tuzla 15, Doboj 16, Bileća, Bijeljina, Srbac, Mrkonjić Grad i Prijedor 17, Novi Grad, Jajce i Sanski Most 18, Banjaluka i Trebinje 19, te Mostar 21 stepen Celzijusov.