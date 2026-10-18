Danas sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz promjenljivu oblačnost. Najviša dnevna temperatura iznosiće do 23 stepena, dok će na istoku biti svježije.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, a na istoku oblačno i svežije.

Vjetar će biti slab i promjenljiv ili sjevernih smjerova, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 16 na istoku do 23 na sjeveru i zapadu, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u većem dijelu Republike Srpske i FBiH pretežno sunčano vrijeme, a više oblačnosti bilo je na istoku i sjeveroistoku.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Šipovo i Livno nula, Jajce i Sanski Most dva, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Prijedor, Ribnik i Gacko tri, Sarajevo, Sokolac, Čemerno, Kneževo, Novi Grad, Doboj i Banjaluka četiri, Han Pijesak pet, Foča i Bileća šest, Tuzla sedam, Rudo i Srebrenica osam, Višegrad devet, Mostar i Trebinje 10, te Zvornik i Bijeljina 11 stepeni Celzijusovih.