logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Danas sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena

Danas sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz promjenljivu oblačnost. Najviša dnevna temperatura iznosiće do 23 stepena, dok će na istoku biti svježije.

Rijeka Vrbas u Banjaluci Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, a na istoku oblačno i svežije.

Vjetar će biti slab i promjenljiv ili sjevernih smjerova, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 16 na istoku do 23 na sjeveru i zapadu, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u većem dijelu Republike Srpske i FBiH pretežno sunčano vrijeme, a više oblačnosti bilo je na istoku i sjeveroistoku.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Šipovo i Livno nula, Jajce i Sanski Most dva, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Prijedor, Ribnik i Gacko tri, Sarajevo, Sokolac, Čemerno, Kneževo, Novi Grad, Doboj i Banjaluka četiri, Han Pijesak pet, Foča i Bileća šest, Tuzla sedam, Rudo i Srebrenica osam, Višegrad devet, Mostar i Trebinje 10, te Zvornik i Bijeljina 11 stepeni Celzijusovih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ