Duh prošlih vremena na ulicama Trebinja: Više od 50 oldtajmera oduševilo posjetioce (FOTO)

Više od 50 oldtajmera iz Trebinja, Mostara i Crne Gore prodefilovalo je danas ulicama Trebinja, a brojni posjetioci mogli su da vide automobile od kojih su mnogi stariji više od pola vijeka.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Nakon defilea, priređena je izložba oldtajmera na Obali Luke Vukalovića.

Direktor Turističke organizacije Trebinja Jovica Milošević rekao je da su manifestaciju inicirali predstavnici oldtajmer kluba "Mostar", zajedno sa Gradskom upravom i Turističkom organizacijom Trebinja.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

"Dobra je energija, veliki broj automobila, nasmijani ljudi, kao da smo se vratili u neka stara sretnija vremena, manifestacija je ispunila sva naša očekivanja", izjavio je Milošević novinarima.

Među vozačima oldatajmera danas je bio i dvadesetogodišnji Maksim Kukurić koji je vozio "bubu" staru 52 godine, koju je naslijedio od djeda.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

"Generacijski je kod nas u porodici i vozimo je. Moj suvozač je danas bio moj mlađi brat koji će takođe voziti ovo auto", rekao je Kukurić.

Mugdin Braćković iz Sarajeva danas je provozao svoj "mercedes" koji je 1950. godište, a novinarima je rekao da ovaj automobil vrijedi više od 70.000 evra.