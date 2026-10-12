U Trebinju niče novi grad: Imaće hiljade stanova, školu, bolnicu i veliki kongresni centar

Tender za izgradnju novog mosta u Novom Trebinju procijenjen je na 5 miliona KM, a most će povezati buduće naselje sa gradom.

Izvor: Trebinje Live/youtube

Realizacija projekta Novo Trebinje, jednog od najvećih planiranih urbanističkih projekata u Bosni i Hercegovini, nastavlja se novim infrastrukturnim ulaganjima. Nakon početka izgradnje pristupnog puta i raspisivanja tendera za Kongresni centar procijenjene vrijednosti gotovo 309 miliona KM, raspisan je i tender za izgradnju novog mosta preko rijeke Trebišnjice.

Tender su raspisale Hidroelektrane na Trebišnjici (HET), a procijenjena vrijednost radova iznosi pet miliona KM bez PDV-a, odnosno 5,85 miliona KM sa PDV-om, prenio je BiznisInfo.ba. Novi most bi trebalo da poveže postojeći dio Trebinja sa budućim naseljem Novo Trebinje, velikom urbanom cjelinom za koju se predviđa da bi mogla da primi oko 25.000 stanovnika.

Prema tenderskoj dokumentaciji, planirana je izgradnja mosta dugog 126 metara. Imaće dvije saobraćajne trake, a predviđene su i posebne površine za pješake i bicikliste. Projekat uključuje i prateću infrastrukturu, poput javne rasvjete i sistema odvodnjavanja.

Izgradnja mosta bi trebalo da bude važan korak u povezivanju budućeg naselja sa ostatkom grada, posebno imajući u vidu obim planirane stambene i poslovne izgradnje. Raspisivanjem tendera započeo je postupak izbora izvođača radova. Početak gradnje zavisiće od završetka javne nabavke i ispunjavanja ostalih potrebnih uslova. Novi tender objavljen je samo nekoliko dana nakon što je Elektroprivreda Republike Srpske raspisala javnu nabavku za projektovanje, izgradnju i opremanje budućeg Kongresnog centra u sklopu Novog Trebinja.

Procijenjena vrijednost tog projekta iznosi 264 miliona KM bez PDV-a, odnosno gotovo 309 miliona KM sa PDV-om. Kongresni centar prostiraće se na približno 30.000 kvadratnih metara i biće jedan od ključnih objekata novog dijela grada.

U njemu su predviđeni prostori za poslovne konferencije, kongrese, koncerte, izložbe, kulturne događaje i druge manifestacije. Arhitektonsko rješenje izabrano je na međunarodnom konkursu na koji je pristiglo 39 radova iz cijelog svijeta. Pobijedio je projekat zagrebačkog studija Nekoliko, izrađen u saradnji sa Markom Gusićem iz studija Argu.

Jedan od važnih uslova konkursa za Kongresni centar odnosi se i na finansiranje. Od potencijalnih izvođača očekuje se da ponude odgovarajući model finansiranja, koji će biti jedan od kriterijuma pri izboru najpovoljnije ponude. Za razliku od Kongresnog centra i novog mosta, za koje su tenderi tek raspisani, radovi na pristupnom putu ka budućem Novom Trebinju već su počeli. Riječ je o saobraćajnici na području Volujca, koja predstavlja jedan od prvih konkretnih koraka u izgradnji planirane urbane cjeline.

Radove izvodi mostarska firma HP Investing, a vrijednost prve faze izgradnje pristupne infrastrukture iznosi oko 3,5 miliona KM. Novi put, budući most i ostali infrastrukturni objekti trebalo bi da stvore preduslove za dalji razvoj ovog dijela Trebinja.

Novo Trebinje zamišljeno je kao potpuno novo gradsko područje koje bi trebalo da se prostire na približno 380 hektara i da ima kapacitet za oko 25.000 stanovnika. Urbanistički plan obuhvata izgradnju hiljada stanova, poslovnih prostora, javnih ustanova i potrebne komunalne infrastrukture. Uz Kongresni centar, projektom su predviđeni i škola, vrtić, sportska dvorana, dom zdravlja, zelene površine, nove saobraćajnice i drugi sadržaji potrebni za svakodnevni život stanovnika.

Na približno osmini ukupne površine planirana je izgradnja oko 2.700 stambenih jedinica. Gradske vlasti ranije su najavile i mogućnost uključivanja privatnih investitora, uz modele koji bi pojedinim kategorijama stanovništva omogućili kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima.

Raspisivanje tendera za izgradnju mosta još jedan je korak u postepenoj realizaciji Novog Trebinja, projekta koji se iz faze urbanističkog planiranja sve više pomera ka konkretnim infrastrukturnim zahvatima. Procijenjena vrednost Kongresnog centra i novog mosta zajedno dostiže gotovo 315 miliona KM sa PDV-om, dok su sredstva za početnu pristupnu infrastrukturu već angažovana. Ipak, navedeni iznosi predstavljaju procijenjene vrijednosti projekata, a ne već ostvarena ulaganja.

U narednom periodu biće važni izbor izvođača, obezbjeđivanje finansijskih sredstava i utvrđivanje dinamike radova na objektima koji bi trebalo da čine temelje budućeg Novog Trebinja.

(Večernji/MONDO)