Hercegovina dobija grad budućnosti: „Novo Trebinje“ gradiće se do 2050. godine

Predstavnici grada Trebinja danas su predstavili projekat „Novo Trebinje“, koji je ocijenjen kao jedna od najvećih razvojnih šansi, ne samo za ovaj grad već i za Republiku Srpsku.

Izvor: Grad Trebinje

Projekat koji ima poseban značaj kada je riječ o rješavanju stambenog pitanja, privlačenju investicija i stvaranju uslova za zadržavanje mladih ljudi, danas su predstavili predsjednik Saveza opština i grada istočne Hercegovine Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i načelnik Odjeljenja za kapitalne investicije Siniša Vučurević.

Petrović je istakao da „Novo Trebinje“ predstavlja dugoročnu i stratešku viziju planskog urbanog razvoja, kakva do sada nije realizovana ni u jednoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj.

"Izgradnja Novog Trebinja planirana je u tri faze, koje obuhvataju stambene i poslovne zone, kao i izgradnju nove saobraćajnice koja će direktno povezivati postojeće gradsko jezgro sa novim urbanim područjem", rekao je Petrović.

On je dodao da projekat podrazumijeva kompletnu infrastrukturu i sve neophodne sadržaje za kvalitetan život – škole, dom zdravlja, vrtiće, sportsku dvoranu i druge javne objekte.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je poseban akcenat stavljen na mogućnost kupovine nekretnina po znatno povoljnijim cijenama, uz promotivne uslove za prve investitore, što „Novo Trebinje“ čini ozbiljnom prilikom kako za građane, tako i za privrednike.

On je dodao da će se posebno obratiti pažnja na sadržaje za mlade.

Tokom prezentacije istaknuto je i da se dozvola za izgradnju aerodroma u Trebinju, u dijelu koji se odnosi na građevinske radove, očekuje u avgustu, što bi dodatno unaprijedilo saobraćajnu i privrednu povezanost ovog područja.

Prva faza projekta planirana je do 2030. godine, druga do 2040, dok je završetak treće faze predviđen do 2050. godine.

Prisutnima je prikazan i promotivni film o Novom Trebinju, u kojem su jasno ucrtane planirane saobraćajnice i objekti.

Projekat će se prostirati na oko 380 hektara, a povezivanjem sa Gradom sunca ukupna površina budućeg urbanog kompleksa iznosiće približno 420 hektara.

Načelnik gradskog Odjeljenja za urbanizam Amerisa Zavitan Jeftović ranije je izjavila Srni da novi urbanistički plan predviđa širenje grada, sa posebnim fokusom na formiranje Novog Trebinja, koje će dobiti i prvi mediteranski park u Republici Srpskoj.

Ona je naglasila da je Urbanistički plan pravosnažan i da predstavlja osnovni prostorno-planski dokument za narednih 15 godina.

Današnjoj prezentaciji prisustvovali su načelnici gradskih odjeljenja, privrednici, kao i direktori javnih preduzeća i ustanova, koji su tom prilikom iznijeli svoje sugestije i prijedloge.

