Nakon hladnog jutra, sunčan i topao dan

U BiH će danas biti pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, sa temperaturom vazduha do 23 stepena Celzijusova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jutro je pretežno vedro i svježe, u višim predjelima slab mraz, dok oko rijeka i po kotlinama ima prolazne magle.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u večernjim časovima mijenja smjer na jugo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Ribnik dva, Han Pijesak tri, Bileća i Drvar četiri, Višegrad, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Bjelašnica, Jajce i Sarajevo pet, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Bihać, Livno i Zenica šest, Bijeljina i Tuzla sedam, Trebinje i Mostar 10 i Neum 11 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se jutros odvija nesmetano, a u kotlinama i duž riječnih tokova magla mjestimično smanjuje vidljivost.

Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, od 9.00 do 12.00 časova doći će do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, u trajanju od 10 do 15 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja minerskih radova, od 7.00 do 15.00 časova, dva do tri puta mjesečno, po potrebi u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa.

Zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom na dionici magistralnog puta Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu RI-1105 Kozarac-Vodice.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Aktuelni su radovi na dionicama auto-puta: Počitelj-Bijača, Zenica jug-Zenica sjever, Kakanj-Lašva i Sarajevo zapad-Lepenica.

Još uvijek je zatvorena poddionica auto-puta Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put M-17.

Aktuelni su radovi na magistralnim putevima: Bugojno–Kupres, Izačić-Bihać, Skokovi-Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Šamac-Orašje, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

(Srna/Mondo)