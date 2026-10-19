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Zbog radova na mreži sutra bez struje više banjalučkih ulica i naselja

Zbog radova na mreži sutra bez struje više banjalučkih ulica i naselja

Autor Haris Krhalić
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Više banjalučkih ulica i naselja u utorak, 20. oktobra, biće bez struje zbog radova. Provjerite lokacije i termine planiranih isključenja.

Banjaluka sutra bez struje: Spisak ulica i naselja Izvor: Shutterstock

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u utorak, 20. oktobra, doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije u više ulica i naselja na području Banjaluke, saopšteno je iz „Elektrokrajine“.

Bez struje će od 9.00 do 12.00 časova biti mještani dijelova ulica Braće Jugovića, Gavrila Principa, Miloša Obilića, Pionirska i Vojvode Pere Krece, kao i objekti na adresama Banović Strahinje broj 32, Patrijarha Arsenija Čarnojevića broj 1 i Tihomira Tihe Damjanovića broj 10.

U periodu od 9.00 do 14.00 časova napajanje će biti prekinuto u dijelovima ulica Fruškogorska, Vojvođanska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Ranka Šipke, Dušana Simića i Kralja Aleksandra I Karađorđevića, te u dijelovima naselja Bistrica i Kozinci (Gračanica).

Takođe, od 9.30 do 12.30 časova struje neće imati stanari u Ulici Dr Vojislava Đede Kecmanovića na brojevima 4, 6 i 8, kao i u Ulici Kosovke djevojke na brojevima 5 i 7.

Nešto duže, odnosno od 9.30 do 14.00 časova, bez električne energije ostaće dijelovi naselja Javorani i Tisovac. Isključenja su planirana i u Ulici Frane Supila, čiji će dio bez struje biti u vremenu od 10.00 do 15.00 časova.

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Tagovi

elektrokrajina struja

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