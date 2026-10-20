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Građani BiH duguju više od 30 miliona KM za neplaćene kazne: Na Srpsku otpada mnogo manji dio

Građani BiH duguju više od 30 miliona KM za neplaćene kazne: Na Srpsku otpada mnogo manji dio

Autor Haris Krhalić
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U BiH je evidentirano 219.601 neplaćenih prekršajnih naloga vrijednih 30,6 miliona KM. U Republici Srpskoj dug iznosi više od 3,3 miliona KM.

Konvertibilne marke Izvor: Shutterstock

U Bosni i Hercegovini evidentirano je 219.601 neplaćen prekršajni nalog, a ukupan dug po osnovu kazni iznosi više od 30,6 miliona KM, pokazuju podaci Agencije za identifikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Prema podacima iz Registra novčanih kazni i prekršajnih evidencija (ROF), ukupan iznos neplaćenih kazni na nivou BiH dostigao je 30.638.062 KM.

Najveći broj neplaćenih kazni evidentiran je u Federaciji BiH, dok se u Republici Srpskoj duguje više od 3,3 miliona KM.

Koliko iznose neplaćene kazne po dijelovima BiH?

Prema podacima IDDEEA BiH, stanje neplaćenih prekršajnih naloga je sljedeće:

  • Federacija BiH: 186.717 neplaćenih naloga, ukupne vrijednosti 24.630.585 KM
  • Republika Srpska: 24.551 neplaćen nalog, u iznosu od 3.368.561 KM
  • Brčko distrikt BiH: 8.333 neplaćena naloga, ukupne vrijednosti 2.638.916 KM

Podaci pokazuju da se najveći dio ukupnog duga odnosi na Federaciju BiH, dok je u Republici Srpskoj evidentirano više od 24.000 neplaćenih kazni.

Iz IDDEEA BiH navode da centralne evidencije omogućavaju nadležnim institucijama pristup tačnim i ažurnim podacima koji su važni za sprovođenje zakona i naplatu javnih prihoda.

Ovi podaci ukazuju na obim problema naplate prekršajnih kazni u BiH i potrebu za efikasnijim mehanizmima kontrole i naplate.

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