Građani BiH duguju više od 30 miliona KM za neplaćene kazne: Na Srpsku otpada mnogo manji dio

U BiH je evidentirano 219.601 neplaćenih prekršajnih naloga vrijednih 30,6 miliona KM. U Republici Srpskoj dug iznosi više od 3,3 miliona KM.
U Bosni i Hercegovini evidentirano je 219.601 neplaćen prekršajni nalog, a ukupan dug po osnovu kazni iznosi više od 30,6 miliona KM, pokazuju podaci Agencije za identifikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).
Prema podacima iz Registra novčanih kazni i prekršajnih evidencija (ROF), ukupan iznos neplaćenih kazni na nivou BiH dostigao je 30.638.062 KM.
Najveći broj neplaćenih kazni evidentiran je u Federaciji BiH, dok se u Republici Srpskoj duguje više od 3,3 miliona KM.
Koliko iznose neplaćene kazne po dijelovima BiH?
Prema podacima IDDEEA BiH, stanje neplaćenih prekršajnih naloga je sljedeće:
- Federacija BiH: 186.717 neplaćenih naloga, ukupne vrijednosti 24.630.585 KM
- Republika Srpska: 24.551 neplaćen nalog, u iznosu od 3.368.561 KM
- Brčko distrikt BiH: 8.333 neplaćena naloga, ukupne vrijednosti 2.638.916 KM
Podaci pokazuju da se najveći dio ukupnog duga odnosi na Federaciju BiH, dok je u Republici Srpskoj evidentirano više od 24.000 neplaćenih kazni.
Iz IDDEEA BiH navode da centralne evidencije omogućavaju nadležnim institucijama pristup tačnim i ažurnim podacima koji su važni za sprovođenje zakona i naplatu javnih prihoda.
Ovi podaci ukazuju na obim problema naplate prekršajnih kazni u BiH i potrebu za efikasnijim mehanizmima kontrole i naplate.