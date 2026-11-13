Sve više djece u Srpskoj obolijeva od dijabetesa: Najmlađi pacijent ima samo dvije godine

Na području Sarajevsko-romanijske regije ima 35 djece oboljele od dijabetesa tipa jedan, a samo tokom posljednje godine registrovano je sedam novih pacijenata, izjavila je pedijatar endokrinolog Bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu Nataša Golijanin.

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"Najmlađi pacijent ima dvije godine i 10 mjeseci. Povećan broj oboljelih mogao bi, prije svega, biti posljedica pojave novih i učestalih virusnih infekcija kod djece, prvenstveno mislim na prethodnu epidemiju kovid infekcije", rekla je Golijaninova, povodom 14. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv dijabetesa.

Ona je ukazala da je, nažalost, globalni trend u svijetu, kao i u Republici Srpskoj povećanje broja djece oboljele od dijabetesa, hroničnog metaboličkog oboljenja.

"Kao dječiji endokrinolog pokrivam cijeli istočni dio Republike Srpske, Sarajevsko-romanijsku regiju, ali i dio Hercegovine, odnosno Foču, Bileću, Gacko, Trebinje, odakle djeca, takođe, dolaze u moju ambulantu", navela je Golijaninova.

Prema njenim riječima, danas su dostupne savremene metode liječenja putem intenzivirane insulinske terapije dobrim insulinima i putem portabilne insulinske pumpe, uz mogućnost praćenja putem kontinuiranog glukoznog monitoringa, odnosno senzora, koji su odobreni za svu djecu do 18 godina od Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske.

Najčešći oblik dijabetesa je dijabetes tip dva, od kojeg boluje oko 90 odsto osoba sa dijabetesom, dok oko 10 odsto boluje od dijabetesa tip jedan.

"Kao pedijatar uglavnom se bavim liječenjem osoba sa dijabetesom tipa jedan, mada je sve veći broj djece oboljele od dijabetesa tip dva, koji nastaje kao posljedica genetske predispozicije, neadekvatnog načina života, nepravilne ishrane i smanjene fizičke aktivnosti", ukazala je ona.

Golijaninova je naglasila da, iako postoje savremene terapije i medicina napreduje, uvijek treba misliti na mogućnost prevencije bolesti ukoliko je moguće.

"Za sada postoje neke mogućnosti praćenja osoba koje su u riziku da dobiju bolest, tačnije bliskih srodnika oboljelih od dijabetesa tipa jedan, kojima se rade analize otkrivanja antitijela kao markera u ranoj fazi bolesti i u skladu sa tim primjenjuje imunoterapija koja bi odgodila pojavu bolesti za par godina, ali nikako i spriječila njen nastanak", pojasnila je Golijaninova.

Ona je poručila da se kod djece, a pogotovo one koja su u riziku za pojavu bolesti, savjetuje zdrav način života, adekvatna i raznovrsna ishrana, svakodnevna fizička aktivnost koje bi, ukoliko se bolest pojavi, olakšale način liječenja.

Broj oboljelih osoba od dijabetesa u svijetu je u stalnom porastu. Više od 415 miliona ljudi na svijetu ima dijabetes, a procjenjuje se da će se do 2040. godine taj broj popeti na blizu 650 miliona oboljelih.

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa se svake godine obilježava 14. novembra na rođendan Frederika Bantinga, koji je sa Čarlsom Bestom 1922. godine otkrio insulin.

(Srna)