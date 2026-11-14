Svjetski dan borbe protiv dijabetesa: U Srpskoj za godinu dana registrovano 479 novih slučajeva

U Republici Srpskoj je u pršloj godini prijavljeno ukupno 479 novih slučajeva oboljelih od dijabetes melitusa, od čega 31 sa dijabetesom tip jedan i 448 sa dijabetesom tip dva, podaci su Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Epidemiolog u Institutu Irena Špegar Drobac rekla je da su od ukupnog broja prijavljenih novooboljelih, 252 osobe muškog, a 227 ženskog pola.

Povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa ona je istakla da je u cilju ranog otkrivanja i adekvatne njege potrebno širu javnost upoznati sa simptomima dijabetesa.

"Ne zanemarujte moguće simptome dijabetesa. Obratite se ljekaru ako uočite simptome kao što su pojačana žeđ, učestalo mokrenje, neobjašnjiv gubitak težine, umor ili zamućen vid", savjetuje epidemiolog.

Špegar Drobac ističe da je Svjetski dan borbe protiv dijabetesa globalna prilika da se osobe sa dijabetesom, zdravstveni radnici, aktivisti, kreatori politika i šira javnost udruže kako bi podigli svijest o dijabetesu.

"Dijabetes tip jedan, ranije poznat kao insulin-zavisan, juvenilni ili dijabetes s početkom u djetinjstvu, karakteriše se nedovoljnom proizvodnjom insulina i zahtijeva svakodnevnu primjenu insulina", pojašnjava Špegar Drobac.

Ona navodi da kod dijabetesa tip dva, takozvanog insulin-nezavisnog, tijelo ne koristi pravilno insulin, što može dovesti do visokog nivoa šećera u krvi.

"Nastanak dijabetesa tip dva se često može spriječiti. Faktori koji doprinose razvoju dijabetesa tip dva uključuju prekomjernu težinu, nedovoljnu fizičku aktivnost i genetsku predispoziciju", pojasnila je Špegar Drobac.

Ona ističe da se simptomi dijabetesa mogu pojaviti iznenada, a da kod dijabetesa tip dva oni mogu biti blagi i primjetni tek nakon mnogo godina.

"Osobe sa dijabetesom imaju veći rizik od komplikacija, uključujući srčani udar, moždani udar i zatajenje bubrega", podsjeća epidemiolog.

Špegar Drobac je zdravstvenim radnicima savjetovala da prepoznaju simptome dijabetesa kako bi omogućili pravovremeno testiranje, postavljanje dijagnoze i upućivali na dalje liječenje.

Savjetovala je i da pomognu u smanjenju stigme povezane sa dijabetesom tako što će komunicirati sa empatijom, izbjegavati pretpostavke i uključiti osobe koje žive sa dijabetesom u odluke o njihovoj zdravstvenoj njezi.

Ona je naglasila da je potrebno razgovarati sa ljudima o prevenciji i kontroli dijabetesa i pružiti podršku u obezbeđivanju adekvatne njege za sve tipove dijabetesa.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije broj ljudi koji žive sa dijabetesom porastao je sa 200 miliona 1990. godine na 830 miliona 2022. godine.

Globalno, više od 40 odsto ljudi koji žive sa dijabetesom širom svijeta nema postavljenu dijagnozu ove bolesti. Bez dijagnoze, postoji mogućnost da osobe koje žive sa dijabetesom neće imati pristup njezi, liječenju i podršci koji su im potrebni za kontrolu bolesti i vođenje zdravog života.

Dijabetes je hronično oboljenje koje se javlja kada pankreas ne proizvodi dovoljno insulina ili kada tijelo ne može efikasno koristiti proizvedeni insulin.

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa se svake godine obilježava 14. novembra na rođendan Frederika Bantinga, koji je sa doktorom Čarlsom Bestom 1922. godine otkrio insulin.

(Srna)