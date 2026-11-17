Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić potvrdio je da je on jedini kandidat prijavljen na konkurs za izbor rektora ove visokoškolske ustanove.

Izvor: Srna

"Ja sam jedini koji se prijavio", rekao je Škrbić i dodao da će u četvrtak, 26. novembra, biti održana sjednica Senata Univerziteta.

Javni konkurs za izbor rektora objavljen je 3. novembra, nakon odluke Senata Univerziteta od 29. oktobra, a bio je otvoren osam dana.

Škrbić obavlja funkciju vršioca dužnosti rektora od 18. avgusta, kada je na tu poziciju izabran na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci.

(Srna)