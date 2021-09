Rebalans budžeta u Banjaluci: Stanivuković pričao u superlativima, optužili ga za ucjenu protestima

Šesta sjednica Skupštine grada Banjaluke biće održana 21. septembra, sa početkom u 9.00 časova. Ovo je dogovoreno na današnjoj sjednici skupštinskog Kolegijuma, na kojoj je utvrđen i prijedlog za dnevni red sa 67 tačaka.

Izvor: Alesandar Čavić/Grad Banjaluka

Na ovoj prvoj sjednici nakon ljetne pauze, odbornici će razmatrati Nacrt rebalansa budžeta Grada za 2021. godinu, koji je povećan za čak 17 miliona KM, što je istorijski maksimum budžeta u posljednjih 12 godina.

"Svi prihodi su povećani, od poreskih i neporeskih do onih prihoda od određenih naknada i taksi po bilo kojem osnovu. Istovremeno, svi rashodi su na najnižem mogućem nivou," kazao je gradonačelnik Draško Stanivuković obrazlažući Nacrt rebalansa.

Kako je kazao, ovih 17 miliona KM biće usmjereno prema svim građanima.

Naveo je da rebalans predviđa veća sredstva za sport, socijalnu politiku i istorijski maksimum za kulturu.

"Radićemo najveći gradski park, ambulantu u Dragočaju, penzioneri sa penzijom do 250 KM imaće besplatan prevoz, kao i djeca iz porodica sa četvoro i više djece," kazao je on.

Po prvi put, kako je istakao, Grad će sufinansirati privatne vrtiće, što će za manje od godinu dana dovesti do toga da više neće biti listi čekanja za smještaj u vrtiće.

Dom zdravlja će osim novčane podrške dobiti i mobilni mamograf, a posebnim grantom svaki zdravstveni radnik Doma zdravlja dobiće i direktnu podršku na platu.

"Rebalans budžeta kroz planiranu emisiju obveznica dodaće još šest miliona KM na budžet što je oko 172 miliona KM i takav budžet nije bio posljednjih 15 godina," naglasio je gradonačelnik.

Najavio je značajna ulaganja u putnu infrastrukturu, od kojih izgradnju glavnih saobraćajnica kroz Debeljake, Kuljane, put Petrićevac -Motike, nastavak puta u Šargovcu i Priječanima.

"Uz podršku Srbije, radićemo čitav sportski kompleks na Laušu sa atletskom stazom, stadionom, dvoranom borilačkih vještina, teretanom na otvorenom. Čitava ta investicija iznosiće 3,8 miliona KM," poručio je gradonačelnik.

U planu je i prvo dječije igralište namijenjeno za djecu sa poteškoćama u razvoju, za šta je planirano 100.000 KM, a podršku će - ako budžet bude usvojen - po prvi put dobiti i Katolička gimnazija.

Nakon 25 godina, ovaj budžet predviđa gradnju prvog centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.

"Ponosan sam na ovakav budžet. Smatram ga istorijskim uspjehom, uz niz opstrukcija i poteškoća koje objektivno postoje," zaključio je gradonačelnik.

Predsjednik Skupštine Grada Mladen Ilić najavio je da će kada pregledaju Nacrt rebalansa zatražiti sastanak sa gradskom administracijom kako bi razgovarali o svim politikama koje Grada Banjaluka treba da zastupa.

"Želimo da učestvujemo u ovim procesima jer su nam građani Banjaluke dali podršku i na taj način siguran sam da ćemo imati priliku da na radnim sastancima, ali i tokom same sjednice, razgovaramo o tim stvarima," kazao je on.

Kako je naveo, namjera je da se razgovara o svemu što je predloženo.

"Iz onog što se moglo čuti ima i dobrih projekata. Ne želim da imamo scene koje smo imali prilikom donošenja ovogodišnjeg budžeta Grada," zaključio je Ilić.

Na dnevnom redu predstojeće sjednice je i niz drugih važnih tačaka, između ostalih, Nacrt prvog Urbanističkog plana koji će definisati izgled Banjaluke za narednih 25 godina.

Za ovo zasjedanje predložene su i preporuke o korištenju ćirilice jer je ideja nove gradske administaracije - sopšteno je - da se ćirilica u Banjaluci više koristi.

Predložena je i odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada u periodu od 2021. do 2023. godine, zatim odluka o smanjenju plate funkcionerima, o imenovanju Tima za izradu Strategije demografskog razvoja, više odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostora pod posebnim uslovima, te više tačaka iz oblasti prostornog uređenja.

Neven Stanić: Stanivuković prijeti protestima ako se rebalans ne usvoji

Šef kluba odbornika Ujedinjene Srpske u banjalučkoj Skupštini grada Neven Stanić istakao je danas da Banjaluka nije "Divlji zapad" pa da se krucijalne stvari rješavaju na ulici, već civilizacijska sredina u kojoj se to rješava dogovorom i kompromisom.

Reagujući na najave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da će građane pozvati na proteste ako se ne usvoji rebalans gradskog budžeta, Stanić je poručio da na njega kao odbornika i njegove odluke ne može niko da utiče, pa tako ni gradonačelnik Banjaluke.

"Niko ne može da me ucjenjuje, da mi nameće jednoumlje i kako ću glasati. To je nedopustivo", naveo je Stanić u pisanoj izjavi.

On je napomenuo da je od početka mandata pozivao gradonačelnika na dijalog, razgovor i usaglašavanje o bitnim temama kao što je budžet, programi komunalne i saobraćajne infrastrukture, te naveo da do toga ni dan danas nije došlo.

Stanić ističe da je gradonačelnik predložio budžet bez ikakvih konsultacija sa onima koji ga usvajaju, a sada radi opet istu stvar - predlaže rebalans i pri tome prijeti da takav rebalans mora biti usvojen.

"Da li je iko pozivao ljude na ulice kad si ti kao narodni poslanik i kao odbornik glasao protiv budžeta? Nije, zato što imaš svoje mišljenje, tako imam i ja svoje", poručio je Stanić.

On je naglasio da želi da se subvencionišu vrtići, pomogne i penzionerima i četvoročlanim porodicama.

"Pomagao sam i penzionerima i četvoročlanim porodicama i imao odličnu saradnju sa njima dok sam bio načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, ali želim da se i moj glas čuje, želim da se pomogne i porodiljama i zdravstvenim radnicima sa sredstvima koja se već nalaze u budžetu i koji su dobili podršku Skupštine", rekao je Stanić.

On smatra da je licemjerno od gradonačelnika da promoviše politiku da trudnice treba da dobiju veću platu, stimulans na platu, nacionalnu penziju, te da otvara park posvećen majkama i porodici, a neće da isplati porodiljama jednokratnu finansijsku podršku u iznosu od 500 KM.

On je upitao Stanivukovića na osnovu koje analize i strategije će određene saobraćajnice i putevi biti uvršteni u budžet da se asfaltiraju i dodao da li je to samo zato što je on tako rekao.

"A šta ćemo sa ostalim mjesnim zajednicama koje su zapostavljene? Smatram da treba asfaltirati spoj ulice Davida Štrpca i Vojvode Sinđelića, ogranak ulice Dušana i Vlade Kopanje, ogranak ulice Put srpskih branilaca, pristupni put u MZ Dragočaj, put za Aćimoviće u Rekavicama, nove stepenice na Paprikovcu i druge, a ništa od navedenog se ne nalazi u rebalansu", rekao je Stanić.

Neke od navedenih ulica, dodao je on, nalaze se već u programu, ali gradonačelnik neće da ih realizuje samo zato jer ih je Stanić predložio.

"To je njegova pogrešna politika i takva politika nema moju podršku. Očekujem poziv gradonačelnika za razgovor o bitnim temama za razvoj grada. Ovakav pristup je uzmi ili ostavi. Ne pristajem na ovakvo 'uzmi'", rekao je Stanić.