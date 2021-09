Stanivuković: Ne treba lagati svoj narod, BiH je neodvojiva od Srba

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković boravio je ovih dana na obilježavanju Dana srpskog jedinstva u Beogradu, a nakon centralne svečanosti dao je interesantne izjave za medije, pogotovo u kontekstu praznika koji se obilježavao.

Izvor: Printscreen

Na novinarsko pitanje voditeljke TV Prva da prokomentariše Dodikovo pozivanje na otcjepljenje Republike Srpske od BiH i njeno pripajanje Srbiji, Stanivuković je rekao da su to "obične fraze". Novinarka ga je zatim pitala misli li on da bi se to trebalo dogoditi.

"Ja znam šta bih trebao reći da bih dobio aplauz sa jedne i gnusnu kritiku sa druge strane. Treba zadržati hladnu glavu i voditi mudru politiku. Mislim da je greška lagati svoj narod. Imamo politiku iz Republike Srpske, koja svaki dan govori 'samo što se nismo otcijepili' i tako 20 godina i to je samo predizborni trik", kaže Stanivuković.

On kaže da o otcjepljenju nema govora, jer je BiH i zemlja srpskog naroda koji tu baštini vijekovnu istoriju.

"BiH je neodvojiva od srpskog naroda. Odricati se BiH je odricanje vijekovne istorije svog naroda. Čudi me da neko ko ima 60 godina kao Dodik to ne zna i da se želi odreći deset vijekova svoje istorije. Ja živim u Republici Srpskoj i to je dio Bosne i Hercegovine. Dodiku je odzvonilo i on se koristi jeftinim trikovima. Dobijete kratkotrajni aplauz, ali nema vajde od toga", zaključio je Stanivuković.

(MONDO)