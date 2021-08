Gradonačelnik Banjaluke: I dalje odgovaram na ljubavna pisma

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u intervjuu za Kurir, u kome je naširoko pričao o politici, društvenim temama i aferama, pomenuo je da i dalje ima vremena za obožavateljke.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Upitan da li mu smeta što ga često povezuju a ženama sa javne scene, i da li još uvijek odgovara na ljubavna pisma, Stanivuković je rekao:

"Iako politika zahtijeva mnogo odricanja, trudim se da imam vremena za stvari poput rekreacije, sporta, kulture, pa i čitanja pisama i odgovaranja na njih. Politika i javni život sa sobom nose mnoge priče, kako one koje su se desile, tako i one koje nisu, niti će se ikad desiti. Znam da su te priče interesantne jednom dijelu javnosti, te iz tog razloga imam razumijevanja. Čovjek se na to vremenom navikne, pa neke stvari gleda sa smješkom, dok neke ipak znaju zasmetati".

Stanivukovića su mediji povezivali sa pjevačicom Tanjom Savić i rijaliti zvijezdom Kijom Kockar.

(MONDO)