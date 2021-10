Staša Košarac o Šefiku Džaferoviću

Izvor: FENA

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac ocijenio je da izjava jednog od dvojice bošnjačkih članova Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića u vezi sa učešćem člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorada Dodika na Samitu nesvrstanih zemalja u Beogradu predstavlja vrhunac političkog bezobrazluka, cinizma i autizma bošnjačkih političkih predstavnika.

"Gdje god da se pojavi, Milorad Dodik predstavlja Republiku Srpsku i Srbe koji su ga izabrali u Predsjedništvo BiH. Dodik predstavlja gotovo 370.000 građana Republike Srpske koji su mu dali povjerenje da to radi i on to radi sa najvećim mogućim ponosom i dostojanstvom", rekao je Košarac Srni komentarišući Džaferovićevu izjavu da Dodik nije imao pravo da predstavlja Republiku Srpsku na Samitu nesvrstanih u Beogradu.

Prema riječima Košarca, dvojica bošnjačkih članova Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, koji su u posljednja dva mjeseca pogazili Ustav BiH, zakone i srušili osnovne postulate spoljne politike BiH, nemaju nikakvo pravo da upućuju bilo kakve primjedbe srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku.

"Otići na sjednicu Generalne skupštine UN, te učestvovati na samitu u Sloveniji bez odluke Predsjedništva BiH je antiustavno i antidejtonsko ponašanje. Vrhunac bezobrazluka, autizma i licemjerja je otići na Međunarodni forum u Malmeu, takođe bez odluke Predsjedništva BiH, i iz Švedske verbalno napadati Dodika", ukazao je Košarac, koji je i visoki funkcioner SNSD-a.

On je poručio da je sramotno to što Šefik Džaferović sa takvom ratnom prošlošću uopšte učestvuje u političkom životu, a kamoli na međunarodnom skupu posvećenom čuvanju sjećanja na holokaust i borbu protiv antisemitizma.

"Džaferović je hodajuća sramota, lik koji godinama koristi političke funkcije kako bi zataškao svoju ratnu prošlost i odgovornost za ratne zločine nad Srbima, koji su se desili na teritoriji koju je kontrolisao kao visoki policijski zvaničnik. Džaferović je sramota za bošnjački narod i hodajući negator zločina", istakao je Košarac odgovarajući na Džaferovićeve optužbe da Dodik u svojim istupima sramoti Republiku Srpsku i srpski narod.

Komentarišući Džaferovićevu tvrdnju da BiH nije protektorat, Košarac je rekao da je najbolji odgovor na to pitanje dao Džaferovićev stranački šef Bakir Izetbegović, koji je odbio da se sretne sa Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem bez prisustva stranih protektora.

"Izetbegović se ponaša kao i svi njegovi prethodnici, koji su vodili Bošnjake u protekle tri decenije. Nema ni trunke liderstva, niti odgovornosti prema onima koji su ga birali. Riječ je o političkoj kukavici, koja čeka da strani protektori završe posao za njega", naglasio je Košarac.

On je upozorio da su se visoki predstavnici u BiH ponašali ne samo kao supervizori i protektori nego i kao veliki inkvizitori.

"Visoki predstavnici bili su vladari koji su nametali ustavne odredbe i zakone, tužioci koji su optuživali i sudije koje su bez ikakvih dokaza osuđivali ljude. Na kraju, bili su i dželati, koji su izvršavali sopstvene presude, kršeći ljudska prava građana Republike Srpske na najdrastičniji mogući način. To je nešto što Džaferović, kao pravnik, jako dobro zna, ali se pravi lud jer su sve odluke visokih predstavnika, bez izuzetka, bile u korist bošnjačke politike", zaključio je Košarac.

(Srna, Mondo)