Odbornička većina: Pozivamo gradonačelnika isplati pomoć medicinarima i porodiljama

Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić zadovoljan je odlukom Ustavnog suda prema kojoj je Grad dužan isplatiti po 500 maraka pomoći zdravstvenim radnicima i porodiljama.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Ustavni sud Srpske odbacio je prijedlog gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića za ocjenu ustavnosti i zakonitosti budžeta grada za 2021. godinu, kao i odluke o izvršenju budžeta.

"Ono na čemu ćemo instistirati jeste to da to ne budu neki fiktivni iznosi, već da gradonačelnik to prihvati i isplati. Očekujem od njega da bude dovoljno korektan i kaže da je ovo dobra politika, te bude ispoštovana. Na skupštini je da to predloži, a gradonačelnik je tu da ispoštuje", rekao je Ilić.

Šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Dragoslav Topić, rekao je da je na današnjem zasjedanju razmatrana bitna tačka, i to odluka o imenovanju tima za pripremu demografske politike.

"Ova odluka će dobiti potpunu podršku svih odbornika. Svi smatramo da ovo treba podržati, ali je važno da ona ne ostane mrtvo slovo na papiru", kazao je Topić.

Naglasio je da je gradonačelnik Stanivuković na zasjedanju poslao "ružnu poruku" kada je u pitanju pronatalitetna politika i isplata naknade za porodilje .

"Amandmani za isplatu naknade porodiljama su usvojeni kao dio budžeta grada, a nisu realizovani. Smatram da je objašnjenje gradonačelnika apsurdno jer on kaže da to nije urađeno zato sto nije napravljen Pravilnik koji uređuje isplatu. To je sramno i loša poruka, a porodilje su ponižene. Ovim se krše odluke Skupštine koje su obavezujuće", kazao je Topić.

Naveo je da skupštinska većina neće pristati na podjelu iznosa na dva dijela.

"Mi nismo protiv toga da se daju sredstva i za prvi rođendan djeteta ako ima dodatnih sredstava", rekao je Topić.

Izrazio je nadu da zdravstveni radnici neće dugo čekati na isplatu naknade, te da će gradonačelnik ispoštovati ovu odluku.