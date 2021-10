Stanić: 4680 umrlih na milion stanovnika zahtijeva reviziju postupaka tokom pandemije

Slobodan Stanić, predsjednik Odbora za zdravstvo SDS, smatra da 4680 umrlih na milion stanovnika u Republici Srpskoj zahtijeva i reviziju i preispitivanje pogrešnih poteza.

Izvor: SDS

Kad uzmemo miješanje politike u struku tokom pandimije, nejasne smjernice primarnoj zdravstvenoj zaštiti, nedostatak inovativnih lijekova za kovid koje je Srbija davno nabavila, dolazimo do brojnih razloga koji su nas svrstali na neslavno prvo mjesto po smrtnosti na milion stanovnika u Evropi – istakao je doktor Slobodan Stanić, predsjednik Odbora za zdravstvo SDS.

"4680 umrlih na milion stanovnika u Srpskoj zahtijeva i te kakvu reviziju i preispitivanje naših pogrešnih poteza", poručuje Stanić.

Stanić je kazao da na sve ovo dolazi sada aktuelna "afera kiseonik" i nabavka antigenih brzih testova gdje nadležni organi tek treba da utvrde sve aspekte.

"Čelni ljudi zdravstva se ne bave posljedicama, već uzrocima. Morbidno zvuči najava da je u BiH "potrebno revidirati smrtne slučajeve ili odrediti višak smrtnosti od kovida-19". Smrtnost je izuzetno visoka u odnosu na broj oboljelih, a i kada gledamo na milion stanovnika. Naročito je nepovoljna situacija u Republici Srpskoj gdje je na milion stanovnika, sa 26.10. umrlo 4680 od zaraze Kovid-19", poručio je Stanić.

On naglašava da se može donekle složiti sa činjenicom da je na to uticala starost stanovništva i komorbiditeti, ali da ne može nikako prihvatiti da je to posljedica loše evidencije, jer Republika Srpska ima Zakon o evidencijama u zdravstvu, te su se morale izraditi jasne smjernice za potvrđivanje i klasifikaciju smrti od Kovid-19.

"Ako te smjernice nisu urađene, onda je to veliki propust, jer su dostupne na stranici Svjetske zdravstvene organizacije i potrebno ih je samo preuzeti i prevesti. Trebalo je kontinuirano pratiti i izvještavanje, kako bi se izbjegle ove proizvoljnosti", poručio je Stanić.

On kaže da se odnos broja zarazenih i umrlih se dijelom može objasniti, većim testiranjem u Republici Srbiji nego recimo u Srpskoj. Na taj način se otkriva i potvrđuje više zarazenih pa je taj odnos povoljniji.

"Srbija na 7 miliona stanovnika testira oko 20 000 što je ekvivalent da mi testiramo na milion stanovnika 3000 PCR testova. Testiranjem se brže dolazi do dijagnoze, liječenja, izolacije...", poručio je on.

"Kad ste već započeli reviziju krenite od ovoga, kako bi ishodi liječenja bili bolji! A mi ćemo u narednim danima podsjetiti javnost na sve što je Srpska demokratska stranka predlagala a što ste vi odbijali", poručio je Stanić.