Cenićeva o ignorisanju Šmita u UN: Ovo je poraz zapada, bonska ovlaštenja više ne postoje

Kristijan Šmit se neće obratiti Savjetu bezbjednosti UN-a, iako će njegov izvještaj o stanju u BiH biti razmatran, a u deklaraciji koja treba biti usvojena ni na jednom mjestu se ne spominje OHR.

Izvor: Anadolija/Stipe Majić

Kompromis i "žrtvovanje" visokog predstavnka, zarad osiguravanja produženja mandata EUFORU, nekadašnji ministar u Vladi RS, a danas analitičar, Svetlana Ceniću, izjavi za "Oslobođenje", smatra porazom zapada.

"Ovo je, po meni, rezultat stabilokratije koju su gradile SAD i EU, odnosno zapadne sile u BiH, samo produžavajući agoniju. One su iznjedrile Milorada Dodika i postavile ga na tron, kao i ostale naše sadašnje autokrate, napravivši od malih velike. Ogroman novac je uložen, provedene su ogromne reforme... Ovo što se sad dešava, po meni je, potpuni poraz zapada. Bez obzira što će se izvještaj razmatrati u Savjetu bezbjednosti, visoki predstavnik nije priznat, neće biti prisutan, a poznato je kako ide sa izvještajima, kao i na PIC-u (Savjetu za sprovođenje mira). Na tim sjednicama Rusija je suzdržana, ili nije svoj glas dala, ili neće da glasa. Šmitov izvještaj će biti još jedan papir koji će biti na stolu, a koji neće imati efekta", kazala je Cenić.

Posebno je naglasila da ovakav razvoj događaja predstavlja ostvarenje "glavnog cilja Milorada Dodika".

"Milorad Dodik, u sadejstvu sa Srbijom, ali prije svega sa Rusijom, postigao je cilj, a to je da ga visoki predstavnik ne može smijeniti, s obzirom da ga ne priznaje Rusija, ne može a govori u Savjetu bezbjednosti. On je otklonio najveću opasnost po sebe, a to je da bude smijenjen, jer niko drugi nema ovlaštenje za njegovu smjenu, za zabranu izlaska na izbore i slično. Bonska ovlašćenja više ne postoje i on sad može mirno da živi i radi. Sankcije, koje će se eventualno uvesti, njemu neće ništa značiti, dok god je na vlasti i dok mu ostaju pare i budžeti", tvrdi Cenić.

Prema njenom mišljenju skora posjeta Gabriela Eslobara, koji bi u BiH trebao doći u nedjelju naveče neće donijti bilo kakve promjene na političkoj sceni u našoj zemlji.

"Ako je već u Savjetu bezbjednosti napravljen deal, šta to onda može Eskobar donijeti. Može donijeti neke sankcije Miloradu Dodiku, koji je već na crnoj listi. Može biti neka izolacija i slično, ali Dodika to ne pogađa, koliko bi ga pogodilo da postoje bonska ovlašćenja i da može biti smenjen", dodala je Cenić za ''Oslobođenje".

Napomenula je kako je do ovakve situacije u BiH doveo upravo odnos zapada prema, kako ona kaže, samoproglašenim nacionalnim liderima.

"Nažalost, mi uvijek čekamo da se desi čudo na izborima, pa tako slušamo i ove zapadnjake koji o tome pričaju, a pri tome se van institucija sastaju sa nekakvim samoproglašenim predstavnicima naroda. Kažem samoproglašeni predstavnici naroda, jer ja nemam predstavnika mog naroda. Nisam glasala za Dodika, kao što nije ni većina Srba, ili Bošnjaka za Bakira Izetbegovića, ili Hrvata za Dragana Čovića. Prema tome, oni su samoproglašeni. Godinama nekolicina nas javno govori šta ćemo s institucijama u koje ste uložili ogromne pare? Zašto se pregovara mimo institucija? Zašto uvijek tri lidera? Međutim, to je bila njihova politika u stilu: "Riješiće se". I evo kako se riješilo", naglasila je Cenić.

Podsjetila je da je EU u BiH uložila 3,5 milijardi eura, od rata do danas, Japan i SAD su dali po 2,9 milijardi evra. Pokušale su se nametnuti neke reforme, a rezultat je ono što imamo danas.

"Ovime je, zapravo, zapečaćena i sudbina evropskog puta, koji više ne postoji. Od 14 preporuka samo je jedna ispunjena. Da se nastavi istim tempom trebalo bi 10 godina da se tih 14 ključnih kriterija ispuni. Znači, to sad stavljamo ad acta, pa šta nam Bog da", zaključila je Cenić.