"Ponuda koja se ne odbija": Šef Kluba poslanika SDS-a traži odgovor na jedno pitanje da bi zaćutao do kraja mandata

Šef Kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić, danas je, tokom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – prijedlog poslanika Perice Bundala, Vladi RS uputio svojevrsnu "nepristojnu ponudu".

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Stanić, koji je jedan od najaktivnijih i najglasnijih opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini RS, čije su rasprave nerijetko izazivale oštre polemike sa poslanicima vladajuće većine, ali i članovima Vlade RS, zatražio je odgovor na jednu pitanje uz obećanje da će, ako ga dobije, "zaćutati" do kraja ovog mandata.

Stanić zahtijeva da mu neko od ministara u Vladi RS, ili cijela Vlada, dostavi računicu i odgovor na pitanje kako penzioner sa penzijom manjom od 300 maraka može da pokrije sve troškove i preživi mjesec.

"Odgovorite, i ja se nikada više neću javiti u skupštini. Neka neko od pametnjakovića iz Vlade ili cijela Vlada napravi računicu kako da čovjek sa penzijom do 300 KM pokrije troškove. Kada na ta pitanja odgovorite, ima smisla da mi zaćutimo. Ja vjerujem da je vama vrijedno da ja zaćutim do kraja mandata. Ima li neko da odgovori kako živjeti sa penzijom do 300 KM?", upitao je Stanić.

Međutim, iz Vlade RS nije stigao odgovor.

"Nemate odgovor jer je sistem šupalj i loš", dodao je Stanić.