Dodik: Putin potvrdio da nema saglasnosti za imenovanje Šmita u Savjetu bezbjednosti

Neće biti podrške za imenovanje visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti UN, potvrdio mi je predsjednik Rusije Vladimir Putin, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Izvor: RTRS

"Osjećam veliko zadovoljstvo kvalitetom razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovorali smo skoro sat vremena i pričali o ekonomiji, izgradnji gasovoda, Srpsko - ruskog hrama u Banjaluci, cijeni nafte", poručio je Dodik.

On je naglasio da visoki predstavnik nije imao pravo da nametne nijedan zakon, a on je to uradio 140 puta.

"Rusija je potpisnik Dejtonskog sporazuma, i ona to manifestuje na svaki mogući način. Iz špekulativnih razloga pokušava se sva krivica svaliti na leđa Republike Srpske. Impresioniralo me to koliko je upoznat sa detaljima. Potvrdio mi je da neće biti podrške za Šmita u Savjetu bejzbjednosti UN. Rusija nema namjeru da se mješa u BiH, kako to čine neki drugi putem specijalnih izlasnika", poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da je Republika Srpska posvećana Ustavu BiH i usmjerena je na to kako je on izvorno zapisan.

"Sve ono što je u skladu sa međunarodnim pravom Ruska Federacija to podržava. Upoznao sam Putina da mi nemamo namjeru da idemo ka NATO, i njemu je to poznato. Dogovor i razgovor sa ljudima, bez miješanja drugih u unutrašnje stvari i to smo mogli da čujemo od predsjednika Putina", poručio je Dodik.

"Nastavićemo sa našim aktivnostima u smislu otkazivanja nametnutih rješenja i kreiraćemo naša u skladu sa ustavom", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, istakao je da i diplomatske akcije Srpske pokazuju da sve više stranih faktora shvata poziciju Srpske, te u tom smislu postoji sve veći stepen razumijevanja za Republiku nego ranije.

On je rekao da time padaju nedavne optužbe na račun Srpske da je ona za neku ratnu opciju, dodajući da je Srpska za demokratski proces u kome ima pravo da kreira procese i brani svoje nadležnosti.

Dodik je na energetskom planu ocijenio pozitivnim dogovore sa ruskom firmom "Gasprom" u smislu isporuke gasa.

On je ukazao i na značaj sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.