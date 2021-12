Prijedor bira gradonačelnika u nedjelju

Prijevremeni izbori za gradonačelnika Prijedora biće održani u nedjelju, 12. decembra, pravo glasa ima 86.329 građana, a izborna tišina počinje sutra ujutro u 7.00 časova, saopštila je danas Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

Biračka mjesta biće otvorena od 7.00 do 19.00 časova, a izborna tišina počinje u subotu, 11. decembra, u 7.00 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do 19.00 časova u nedjelju, napomenuli su iz CIK-a BiH.