Evo šta Orban misli o uvođenju sankcija Miloradu Dodiku

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je njegova administracija protiv uvođenja sankcija srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku koje je predložila Njemačka.

Izvor: RTRS

"Definitivno treba da spriječimo ove sankcije. Loš je stav, upotrijebljeni ton i izgledi. Zapadni Balkan treba da bude integrisan u EU i mora im se pružiti pomoć", naglasio je Orban.

Prema njegovim riječima, Balkan treba da bude stabilizovan i to nije moguće bez Srba. On je napomenuo da Balkan ne može biti stabilizovan bez BiH a ta zemlja ne može biti stabilna bez obnove prava na koje Srbi imaju puno pravo i to je logika Mađarske.

Njemačka administracija je 13. decembra pozvala EU da uvede sankcije Dodiku zbog inicijative za povrat ovlaštenja sa institucija BiH na Republiku Srpsku u sektorima odbrane, pravosuđa i poreskog sistema.

Njemački ministar spoljnih poslova Analena Barbok je izjavila da su "napori za otcijepljenje nepruhvatljivi".

Protiv sankcija ranije se izjasnio ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, ali i njegov hrvatski kolega Gordan Grlić-Radman.