Neočekivani susret: Milorad Dodik i Davor Dragičević zajedno prošetali centrom Banjaluke! VIDEO

Gospodskom ulicom danas su zajedno prošetali Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića

Izvor: Printscreen

Ubistvo Davida Dragičevića u martu 2018. godine potreslo je Banjaluku, u kojoj su potom uslijedili višemjesečni masovni protesti.

Davor, Davidov otac, prstom je upirao na MUP Republike Srpske, optužujući ih da su, makar nečinjenjem i prikrivanjem dokaza, učestvovali u ubistvu njegovog sina.

Na protestima je često prozivao i politički vrh Srpske, a nakon što je otišao u Austriju i opoziciju, za koju je tvrdio da ga je izigrala.

Danas je, međutim, oko podneva došlo do susreta koji je malo ko očekivao. Gospodskom ulicom zajedno su prošetali Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, i Davor Dragičević.

Očevici kažu da je susret kratko trajao, te da su ubrzo krenuli svako na svoju stranu.

Davor Dragičević se krajem oktobra vratio iz Austrije, koja mu nije odobrila azil.

"Nikakvog kompromisa neće biti. Neka oni rade svoj posao, ja ću svoj sa grupom Pravda za Davida. I ovog puta pozivam ministra unutrašnjih poslova RS da me odmah uhapsi, jer ako to ne uradi, to će biti potvrda da je MUP RS učestvovao u ubistvu moga sina", rekao je Dragičević nakon dolaska u Sarajevo.

(SrpskaInfo, Mondo)