Cvijanović: Srpska najfunkcionalniji dio BiH, krizu prouzrokovao "jedan neizabrani stranac"

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da je Republika Srpska stabilna i da je najfunkcionalniji dio BiH.

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Prema njenim riječima, sama činjenica da je krizu na nivou BiH prouzrokovao jedan neizabrani stranac, dovoljno govori da je to nestabilan nivo vlasti, dok u FBiH više od tri godine od prethodnih izbora nisu implementirani izborni rezultati.

"Mi u Republici Srpskoj imamo potpuno drugačiju situaciju, ali je zato nama teže što je ovakvo stanje u BiH. Mnogo bismo lakše mogli da realizujemo neke projekte da ljudi na nivou BiH nisu pokušali da zaustave i odugovlače određene strateške projekte, kao što su `Buk Bijela` ili aerodrom u Trebinju", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Cvijanovićeva je navela da je razlog za ovakve blokade samo taj što političko Sarajevo ne podnosi da je Srbija jedan od investitora.

"To je prosto njihov politički stav, preko kojeg idu da ruše nešto što je dobar ekonomski koncept i što ima dobru ekonomsku logiku. Bilo bi puno lakše i neke stvari bi se puno bolje i brže realizovale da nemamo tu vrstu opstrukcije koja dolazi od naših partnera, koji funkcionišu u FBiH ili na nivou BiH", naglasila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je podsjetila i na najavljivane projekte auto-puta Beograd-Sarajevo, u kojima nikako nije došlo do konačnog rješenja, ali i na inicijativu da se političke nedoumice riješe na multilateralnom planu, koji bi obuhvatio zemlje okruženja i Turske.

"Ni tu nije bilo spremnosti da se razgovara. Prepoznajem da bošnjačka politička scena funkcioniše na način da bošnjačke političke partije ne žele da pričaju ni sa partnerima u okviru BiH, ali ne žele da pričaju ni u regionu", navela je Cvijanovićeva.

Političkom Sarajevu, smatra Cvijanovićeva, ne odgovara da Srbija bude investitor, a ne žele ni Hrvatsku, što je bilo vidljivo u slučaju Pelješkog mosta.

"Ne žele razgovor sa bilo kim, a to je početak i kraj svega što možete da uradite. Nema tog razgovora, žalim što je tako, voljela bih da je BiH više prijateljski nastrojena prema samoj sebi, prema svojim entitetima, građanima, kantonima u FBiH i da iz toga proisteknu dobre stvari. Ovako proističe samo nesporazum", napomenula je Cvijanovićeva.

Ona je navela da u okviru cijelog regiona postoji mogućnost za dobru saradnju, što se pokazalo i prilikom njene nedavne posjete Sjevernoj Makedoniji.

"Jedna dimenzija je da se infrastrukturno povezujete, da se razvija domaća infrastruktura, ali i regionalna koja predstavlja bolju vezu za privredu, turiste, građane. Vidim kao šansu i svaku drugu oblast gdje treba da širimo naše aktivnosti, ali i produbljujemo naše odnose", rekla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je istakla da je našla dobre sagovornike u Sjevernoj Makedoniji, kao i da ih ima i u drugim zemljama okruženja, te da treba da je zajednički cilj da se uđe u proces ekonomske integracije.

"To nije nikakva politička integracija, već bolje povezivanja u okviru regiona da bismo svaku od oblasti bolje iskoristili. Kad pogledate brojeve i spoljnotrgovinsku razmjenu, vidite da ima mnogo prostora za poboljšanje", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je naglasila da je u Sjevernoj Makedoniji imala priliku da razgovara sa nekoliko ljudi koji su već prisutni na tržištu Republike Srpske kao investitori, koji imaju pouzdane partnere i jako pozitivno mišljenje o Republici Srpskoj, kao mjestu sa kojim se može poslovati.

Govoreći o inicijativi "Otvoreni Balkan", Cvijanovićeva je navela da je to nešto što daje matricu za udruživanje snaga na ekonomskom planu, sa čim su, kako je istakla, saglasni i sagovornici u Sjevernoj Makedoniji.

"Nadam se da će bošnjačka politika prepoznati tu šansu. Moramo biti realni da nećemo još mnogo godina ući u EU, ne samo zbog nas nego i zbog EU, ali mi neke reforme treba da preduzimamo zato što su važne za nas", naglasila je Cvijanovićeva.

Govoreći o američkim sankcijama, Cvijanovićeva je navela da ne vidi nikakvu poentu u sankcijama, koje nikada nisu razriješile nijedan problem.

"Oni stvaraju sliku kako su ovdje jedni povlašteni, mogu da rade bilo šta i nikad ne dobiju nikakvu sankciju, a drugi su za najmanji svoj politički stav ili opredjeljenje ti koji će biti stalno na udaru. Najistaknutija osoba u tome je /lider SDNSD-a/ Milorad Dodik i to je način da se njega kao pojedinca sankcioniše da bi on odustao od svih pozicija i stavova", rekla je Cvijanovićeva.

Kad je riječ o sankcijama ATV-u, Cvijanovićeva smatra da je to prilično podmukao potez, koji nije u duhu bilo čega demokratskog.

"To je smišljena igra, kojoj je cilj da nanese štetu jednom mediju, da ga onesposobi da problematizuje određene stvari, pa i opoziciju u Republici Srpskoj, da otvara teme kako to oni rade. Mislim da je to udar na javnu riječ, novinarsku profesiju, udar na demokratiju i slobodu mišljenja", poručila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je navela da SAD ovim sankcijama pokušava da eliminiše sve medije koji imaju kritički odnos prema opoziciji.

Govoreći o 30 godina postojanja RTRS-a, predsjednik Srpske je navela da javni servis ima ogroman značaj, te da je to on dio institucionalne postavke Republike Srpske.

(Srna)