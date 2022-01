Dodik: Srpska veoma zainteresovana za situaciju u BiH

Republika Srpska je veoma zainteresovana za situaciju u BiH, izjavio je večeras srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i istakao da će se sutra na posebnoj sjednici Narodne skupštine razgovarati o tome na koji način se može rješavati politička kriza.

Izvor: SNSD

Dodik je rekao da se ne dešava ništa dramatično što se tiče sjednice, da je sasvim normalno da se poslije šest mjeseci razgovara o situaciji u BiH u Narodnoj skupštini, koja je donijela zaključke o tome da srpski predstavnici ne učestvuju u radu zajedničkih institucija BiH dok se ne povuče nametnuti zakon Valentina Incka o kažnjavanju negiranja genocida.

"Republika Srpska je veoma zainteresovana za situaciju u BiH, nažalost od tog stanja i loših odnosa u BiH zavisi i situacija u Srpskoj. To se odražava i na naše određene funkcije, sutra ćemo razgovarati o tome na koji način se može rješavati ta politička kriza", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naveo da su etablirana različita mišljenja, poput onih sa druge strane da treba ukinuti Republiku Srpsku, što je SDA ranije donio, do onih koji smatraju da BiH nema nikakvu šansu ili oni koji misle da treba formirati treći entitet, da Hrvati i muslimani, pored Republike Srpske, treba da imaju svoje republike i sa malim konfederalnim kapacitetom na nivou BiH da se to riješi.

"Mi ćemo o svemu tome razgovarati i treba da razgovaramo", istakao je Dodik.

On je dodao da je BiH sastavljena i od Republike Srpske, koja ima svoj suverenitet, svoja prava, dok BiH ne vidi kao unitarnu i centralizovanu zemlju.