Radović: Neću biti kandidat, ali SDS će imati svog

Zamjenik predsjednika SDS, Milan Radović poručio je danas da neće biti kandidat te stranke za jednu od inokosnih funkcija za naredne izbore, ali da će partija sigurno izaći sa imenom svog kandidata.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Srpska demokratska stranka, kao najveća opoziciona stranka, će sigurno dati kandidata za jednu od dvije inokosne funkcije," ističe Radović.

On kaže da je glavni zadatak opozicije u narednom periodu da pokaže narodu da se stvari mogu promijeniti nabolje i da je cilj djelovanja da se građanima Srpske pokaže da je aktuelna, ali i bilo koja druga vlast koja ne radi u korist naroda smjenjiva.

"Mi moramo da uskladimo svoje politike i aktivnosti i pokažemo građanima Republike Srpske da je ova vlast smjenljiva, da nije trajna i da mora da se mijenja. S te stane postoje ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost i da rade na promjeni vlasti, te urade mnogo bolje za Republiku Srpsku, nego što je to danas", ističe Radović.

Radović, koji je i predsjednik Gradskog odbora SDS Banjaluka, kaže da je konsolidacija redova banjalučkog odbora SDS krupan korak prema opštim izborima u oktobru.

"Mi smo prošli jedan težak period od godinu dana konsolidacije i sad idemo dalje. Gradski odbor i organi, kao što su mjesni odbor i područni odbori koji su formirani, počinju da rade na terenu i da prezentuju našu politiku i naš program. Samim tim što je završena konsolidacija, ovo je jedan krupan korak prema izborima, jer mi sada imamo organe koji mogu da donose odluke i da provode određene politike", navodi Radović.

On kaže da je mu je kao doktoru nauka iz te oblasti ekonomija bila i ostala u fokus interesovanja.

"Ako postoji nešto što treba da radim, to je ekonomija. Ambicije svako ima shodno obrazovanju, poziciji, struci. Ja sam radio u struci 20 godina, to nije mali period", dodaje Radović.

On smatra da je Republici Srpskoj potreban novi ekonomski program, te da je greška vladajuće koalicije što se likvidnost budžeta održava novim zaduženjima.

"Ovaj budžet nije razvojni, nego poreski orjentisan jer njegov prihod raste na bazi povećanja poreskih prihoda, po osnovu rasta poreza, novih nameta ili sada na bazi rasta poreza na osnovu rasta cijena, inflacije. Naša ekonomska vizija je drugačija. Mi smatramo da budžet treba da se puni tako što će se otvarati fabrike, nova radna mjesta, nova zapošljavanja, što će dovesti do novih prihoda po osnovu poreza, doći će do rasta opšte potrošnje, a ta potrošnja dovesti će do rasta poreskih prihoda", rekao je Radović.

On ističe da je potrebno podstaći razvoj privatnog sektora, kako bi on sa manjim nametima i većim platama nadmašio javni sektor.

"Osnova naše politike je da podstaknemo privatni sektor i da se rastereti privreda, a to je moguće tako što ćemo zaustaviti skupe investicije, korupciju i usmjeriti novac tamo gdje treba", dodaje Radović.

(Srpskainfo)