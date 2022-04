Banjalučani u redovima čekaju na glasanje: Evo kakvo je stanje i u ostalim gradovima (FOTO)

Konzul Srbije u Banjaluci Vesna Marinković izjavila je danas da je na području Banjaluke registrovano oko 2.000 glasača za izbore u Srbiji i da je do 10.00 časova izlaznost bila 18 odsto.

Marinkovićeva je istakla da glasanje protiče u najboljem redu i da je u odnosu na prethodne izbore prijavljen duplo veći broj birača.

"Vjerujem da će tako ostati i do zatvaranja biračkih mjesta, a u Banjaluci su dva", rekla je novinarima Marinkovićeva.

Na izbornom mjestu u Generalnom konzulatu Srbije registrovano je 1.086 prijavljenih birača.

"Interesovanje građana je veliko. Malo nam je gužva, ali tako je od 6.30 časova", rekla je Marinković i dodala da je ovo biračko mjesto otvoreno na vijeme, od 7.00 časova.

Građani su strpljivo čekali u redu kako bi iskoristili svoje pravo.

"Očekujem da Srbija nastavi ovako u kontinuitetu", rekao je jedan od građana s pravom glasa Ratomir Radojičić, prenosi Anadolija.

Rada Radojičić misli da glasovi Republike Srpske mogu značajno uticati na konačan ishod izbora u Srbiji.

"Zato sam tu, mislim da mogu", rekla je ona.

Darko Latinović, koji je takođe došao da glasa u Generalnom konzulatu Srbije u Banjaluci, očekuje da će razum i pamet pobijediti i da će ljudi prepoznati one prave.

U Ambasadi Srbije u Sarajevu jutros je otvoreno biračko mjesto za predsjedničke i parlamentarne izbore u Srbiji i već se bilježi solidna izlaznost, potvrdila je Srni predsjednik Biračkog odbora Nataša Đorđević.

Đorđevićeva je rekla da je biračko mjesto otvoreno na vrijeme i da izborni proces protiče bez problema.

"Solidnu izlaznost od oko šest odsto zabilježili smo do 9.00 časova i nadamo se da će do 20.00 časova, do kada je otvoreno ovo biračko mjesto, izaći što veći broj birača registrovanih za glasanje na ovom biračkom mjestu", navela je Đorđevićeva.

U Kancelariji Generalnog konzulata Srbije u Trebinju do 10.00 časova glasalo je 17 odsto birača, rečeno je Srni u ovoj kancelariji.

Za glasanje na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji prijavilo se 567 birača.

"Glasanje je proteklo u redu, a presjek izlaznost biće na svaka dva sata", rekli su u Kancelariji.

U Prijedoru, na glasačkom mjestu u Osnovnoj školi "Desanka Maksimović", do 10.00 časova je za predsjedničke i parlamentarne izbore u Srbiji glasalo 11,47 odsto birača, rekao je Srni predsjednik Biračkog odbora Dragan Protić.

Protić je napomenuo da pravo glasa za izbore u Srbiji ima 340 birača u Prijedoru.

"Radi se o licima koji imaju dvojno državljanstvo. Biračko mjesto se zatvara u 20.00 časova i glasanje se odvija bez problema, prema planiranom redu i protokolu", rekao je Protić.

Na glasačkom mjestu u Zvorniku na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji do 9.00 časova jutros je glasalo 55 birača, rekao je predsjednik Biračkog odbora Darko Cvjetinović.

Cvjetinović je rekao novinarima da se na biračkom spisku nalaze 1.073 birača.

On je napomenuo da je biračko mjesto otvoreno u 7.00 časova i da će birači moći da glasaju do 20.00 časova, te da glasanje protiče u najboljem redu.

Na području Zvornika otvoreno je i drugo glasačko mjesto u naselju Branjevo, a za glasanje je prijavljen 471 građanin.

Izlaznost u Drvaru na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji do 10.00 časova je 30 odsto registrovanih birača, potvrdio je Srni predsjednik Biračkog odbora Jugoslav Đorđević.

"U Drvaru je u Konzularnoj kancelariji Srbije jutros otvoreno biračko mjesto, gdje pravo glasa ima 219 građanin iz Drvara, Glamoča, Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca i Drinića," naveli su u toj kancelariji.

Đorđević je rekao da izborni proces u Drvaru protiče bez problema.

Načelnici opština Drvar Dušica Runić i Bosanskog Grahova Uroš Đuran glasali su na biračkom mjestu u Radničkom domu u Drvaru.

U Srbiji se danas održavaju predsjednički, parlamentarni i lokalni izbori.

Na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji danas će na 15 biračkih mjesta moći da glasa oko 11.500 državljana Srbije koji borave u BiH.

"Državljani Srbije, koji su se do 12. marta putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije u BiH prijavili da će glasati u BiH, mogu da ostvare glasačko pravo na biračkim mjestima na kojima su se prijavili da će glasati", rečeno je iz Ambasade.

Biračka mjesta u Banjaluci su u Generalnom konzulatu Srbije i u zgradi "M:tela", u Sarajevu u Ambasadi Srbije, u Mostaru u Generalnom konzulatu, te u konzularnim kancelarijama u Trebinju i Drvaru.

U Višegradu će državljani Srbije glasačko pravo mogu da ostvare na biračkom mjestu u Srednjoškolskom centru "Ivo Andrić", u Galeriji centra za kulturu i obrazovanje u Doboju i u srednjoškolskom centru u Bratuncu.

U Bijeljini je biračko mjesto u Centru za kulturu, u Prijedoru u Osnovnoj školi "Desanka Maksimović", u Rudom u srednjoškolskom centru, u Loparama u Osnovnoj školi "Sveti Sava", kao i u istoimenoj osnovnoj školi u Zvorniku, te u Pilici u područnom odjeljenju Osnovne škole.

Biračka mjesta biće otvorena od 7.00 do 20.00 časova, a na glasanje je potrebno ponijeti važeći identifikacioni dokument Srbije, odnosno ličnu kartu ili pasoš.