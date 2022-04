Dodik: U toku je opšta hajka na srpske pozicije, rekao sam Vučiću da ne priznajem Šmita

"Neka je proklet svako od Srba ko ikada dođe u poziciju da o zakonu o imovini raspravlja na nivou BiH ili usvoji zakon. Taj čini najveću štetu i nestanak Republike Srpske", izjavio je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Izvor: MONDO

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da centri iz Sarajeva, Podgorice i Prištine, procijenivši da zbog sukoba u Ukrajini mogu ostvariti neki svoj uspjeh, napadaju sve što bi moglo da destabilizuje Srbe i njihove dvije države - Srbiju i Republiku Srpsku, poručivši da im da se to neće ostvariti.

Dodik je rekao da je u toku opšta hajka na srpske pozicije, bile one u Srbiji ili u Republici Srpskoj.

On je podsjetio da premijer samoproglašenog Kosova Aljbin Kurti kaže da je Republika Srpska "remetilački faktor", a svi znaju da je svjetski remetilački faktor činjenica da je od Srbije, članice UN, na nelegalan način odvojeno Kosovo.

Dodik je rekao da je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uoči njegovog današnjeg sastanka sa Kristijanom Šmitom prenio stav Republike Srpske da ovog njemačkog političara ne priznaje za visokog predstavnika.

"Rekao sam mu da on nije legitiman, legalno izabran, da se on ne može tretirati kao visoki predstavnik i da u tom pogledu nijedna odluka koju on donese ne može biti relevantna, legalna, legitimna i obavezujuća za nas, te da njegove odluke nećemo objaviti u Službenom glasniku. To znači da neće biti primjenjivana na prostoru Republike Srpske", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je naveo da ga je Vučić izvijestio da se na sastanku sa Šmitom suprotstavio nametanju rješenja.

"Očigledno čovjek (Šmit) po svijetu pokušava da pridobije legitimitet. Nije važno na kojoj se on destinaciji nalazi i sa kim se sreće. On legitimitet jedino može pribaviti u Savjetu bezbjednosti UN, a tamo ga ne vidimo", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, zemlje koje Šmita podržavaju čine sve da se on pojavi u Savjetu bezbjednosti, na bilo koji način, te da na taj način dobije legitimitet.

"Savjet bezbjednosti jasno glasa sa većinama, kako je propisano. Kada su oni to htjeli, Rusija je stavila veto. Kada je Rusija na dnevni red stavila pitanje da se glasa o visokom predstavniku, onda se drugi nisu pojavili, što znači da nema odluke", rekao je Dodik.

Kada bude takve relevantne odluke, koja je usaglašena i donesena prema propisanim procedurama Savjeta bezbjednosti, kaže Dodik, Republika Srpska će Šmita prihvatiti kao visokog predstavnika.

"Mislimo da i dalje on nema nikakva bonska ovlaštenja, da je to izmišljotina samo da njima ovdje bude lakše. Ovdje su došli sa visokim platama. Šmit ovdje fino živi sa 24.000 evra mjesečno", rekao je Dodik.

On je istakao da na predstojećem sastanku sa Vučićem očekuje ugodan razgovor, kao i do sada, o pitanjima odnosa Srbije i Republike Srpske, pa i BiH.

Dodik je poručio da Srpska neće dati svoju imovinu.

"Neka je proklet svako od Srba ko ikada dođe u poziciju da o zakonu o imovini raspravlja na nivou BiH ili usvoji zakon. Taj čini najveću štetu i nestanak Republike Srpske. Ako jednom stavite predmet koji se zove imovina na zakonodavnu nadležnost Parlamentarne skupštine BiH, koja nije nadležna za to, vi ste potpisali smrtnu presudu Srpskoj", zaključio je Dodik.

(Srna)