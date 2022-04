Dodik obećao veće plate: Narod da pažljivo prati kako se ko ponaša pred izbore

Vladajuća koalicija RS sastala se danas u prostorijama Socijalističke partije. Sastanku su prisustvovali Milorad Dodik, Petar Đokić, Dragan Čavić, Darko Banjac, Spomenka Stevanović, Milan Petković, te članovi stranačkih rukovodstava.

Izvor: mondo.ba

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je očigledno enormno miješanje drugih država u unutrašnje stvari BiH, prvenstveno Velike Britanije i SAD, kao i nekih zemalja EU poput Njemačke.

Dodik je rekao da miješanja u konkretna pitanja koja se tiču suvereniteta jedne zemlje, koja je članica UN, očigledno predstavljaju dokaz da je BiH protektorat i da su u njoj stranci, bez razloga dugo zadržani na operativnom vođenju poslova, apsolutno pretjerali u mnogo čemu.

On je izrazio zadovoljstvo što koalicija koja čini vlast u Republici Srpskoj ostaje jedinstvena u nastojanju da kreira najbolji mogući pristup za predstojeće izbore.

"Očekujemo da će Centralna izborna komisija BiH, bez obzira što ne priznajemo njen legitimit, pokušati sa različitim malverzacijama kako bi te izbore dovela u poziciju apsolutnog haosa. U tom pogledu ostaje nam samo da čekamo da vidimo na koji način će se to dešavati", izjavio je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka vladajuće koalicije.

Predsjednik SNSD-a je naglasio da se priprema kao da će sutra biti održani izbori i da je na sastanku koalicije razgovarano kako pristupiti tom pitanju.

"Pozivamo danas narod, a mi ćemo u koaliciji uvesti vanredno stanje što se tiče našeg angažovanja, da pažljivo prati kako se ko ponaša u ovom vremenu. Uvjereni smo da koalicija ima odgovornost za Republiku Srpsku i može biti garant njene sigurnosti", istakao je Dodik.

On je napomenuo da se te garancije ne vide na drugoj strani, te da nije riječ o političkoj borbi nego egzistencijalnoj.

Dodik je rekao da se koalicija koja čini vlast smatra obavezanom da štiti interese Republike Srpske.

On je istakao da je stvorena "neka atmosfera" jer njegov veto u Predsjedništvu BiH nije dobio podršku u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ukazavši da je tu riječ o institucionalnoj odgovornosti, a ne o pojedinačnoj.

"Bio sam odgovoran da to uradim, a Narodna skupština je odlučila da to ne učini. Šta da radim, idemo dalje. To ne znači da neću u svakom trenutku učiniti sve i svaka sljedeća tačka koja bude na dnevnom redu ja ću se tako ponašati", rekao je Dodik.

On je ukazao da je stanje u Republici Srpskoj, bez obzira na aktuelnu situaciju, dobro, podsjećajući da će majska penzija biti povećana za 10 odsto i da će se obaviti kalkulacija u vezi sa povećanjem plata.

"To je naš dogovor u koaliciji. Vlada će na najbolji mogući način odrediti dinamiku. Postoji spremnost Vlade za tako nešto i resursi sa kojima to možemo učiniti", rekao je Dodik.

On smatra da je daleko kvalitetnije intervenisati sa povećanjem osnovnih primanja, nego to činiti nekim ad hok ustupcima koji ne daju dugoročne efekte za sve.

Đokić: Zaštititi ugrožene kategorije

"Vladajuća koaliciji u Republici Srpskoj danas je izrazila zabrinutost zbog mogućnosti da neke međunarodne snage u BiH obavljaju određene aktivnosti kao što su samoinicijativna hapšenja funkcionera Srpske ili da preduzimaju neke druge nasilne radnje prema njima", rekao je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.

"Smatramo da međunarodne snage treba da rade u okviru svog definisanog mandata, a ne da se bave onim za šta nemaju nikakva ovlaštenja jer to može da usložni odnose u BiH i da u velikoj mjeri naruši puno toga što je pozitivno urađeno u prethodnom periodu", rekao je Đokić novinarima poslije sastanka vladajuće koalicije u Banjaluci.

Đokić je naveo da smatraju da takve namjere treba osuditi, istakavši da su podržali preduzete mjere da se maksimalno zaštite funkcioneri Republike Srpske i svi drugi.

"Izražavamo žaljenje što u Narodnoj skupštini Republike Srpske partije opozicije nisu podržale zaštitu vitalnog interesa koji je tražio srpski član Predsjedništva Milorad Dodik", rekao je Đokić.

Smatraju, kaže, da je propuštena prilika da se pokaže jedinstvo u odnosu prema instituciji člana Predsjedništva BiH zato što su u svim prethodnim mandatnim periodima, kada su drugi obavljali funkciju člana Predsjedništva, a nisu iz partija koalicije, uvijek bili solidarni i podržavali njegov stav.

"Dodik je kao odgovoran čovjek u Predsjedništvu BiH u kontekstu političkih zbivanja u BiH koja su posebno postala složena, a manifestuje ih veliki pritisak na Republiku Srpsku i da pristane na rješenja koja su izvan Dejtonskog sporazuma, reagovao nekoliko puta i tražio da u Narodnoj skupštini bude potvrđen njegov stav u Predsjedništvu BiH", rekao je Đokić.

Očekuju, kaže, i da Vlada Republike Srpske u što skorije vrijeme izađe sa stavom koliko će povećati penzije u Republici Srpskoj u ovoj godini.

"Stav koalicije je da se maksimalno zaštite socijalno najugorženije kategorije stanovništva u Republici Srpskoj, posebno penzioneri i očekuje da Vlada veoma brzo donese odluku kojom će se povećati penzije", rekao je Đokić i dodao da su očekivanja da se obrati pažnja i na druge socijalno ugrožene građane.

(Srna)