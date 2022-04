Hoće li domaći političari uskoro morati kod psihijatra i na testiranje na droge?

Funkcioneri BiH uskoro bi mogli biti testirani na droge i mentalne poremećaje.

Usvojena je inicijativa za uvođenje obaveznog ljekarskog pregleda za političare koji uključuje test mentalno psihološke sposobnosti i test na korišćenje droga, javlja Una.

Naime, poslanici Predstavničkog doma PS BiH podržali su Inicijativu poslanika Saše Magazinovića (SDP) kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan ljekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH, a koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance.

Magazinović je rekao da je ovu inicijativu potrebno usvojiti prije svega zbog ravnopravnosti.

"Na primjer, spremačica u Parlamentu mora proći ljekarske preglede kada zasniva radni odnos, zašto to ne bi mogli uraditi ministar i poslanik? Takođe, na osnovu reakcija, ponašanja i poteza koji vuku pojedini političari zaista imam sumnju da neki od njih ili nisu psihički sposobni da se nose sa tom funkcijom koju obavljaju ili koriste neke opijate, nema drugog objašnjenja za neracionalne poteze koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini", kaže Magazinović.

Predsjedavajuća Kluba SNSD u Predstavničkom domu PS BiH Snježana Novaković Bursać, kaže za UNU da je zdravstveni pregled za sve zakonska obaveza.

"Oni koji to predlažu ne poznaju dovoljno propise. Ja lično nemam problem da me neko posmatra, a to su naši birači, a ovo je na neki način devalviranje institucija i građana koji za nas glasaju. Ako je nekome na umu droga neka sam sebe testira i nama predoči rezultate, meni nije ni palo na pamet ovako nešto jer sam daleko od toga u mislima, pa me zapanji kad neko o tome razmišlja", kaže Novaković Bursać.

Da je ovo inicijativa koja može doprinijeti da se upristoji politička scena u zemlji, smatra poslanik Kluba (SDS-PDP-DNS) u Predstavničkom domu PS BiH, Branislav Borenović.

"Vidimo da je sve više pojedinaca koji svojim bahatim i primitivnim ponašanjem unižavaju institucije i cijelo društvo. Samim tim se postavlja logično pitanje da li su psihofizički sposobni i da li koriste nekakve opijate?!", rekao je za UNU Borenović.

Sada je na potezu Savjet ministara, pa i sam pokretač inicijative kaže da će dalje "biti interesantno".

