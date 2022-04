Od naslovnih strana do anonimnosti: Gdje su i šta rade “zaboravljeni političari” u RS?

Provjerili smo gdje su i šta rade pojedini političari koji su ne tako davno obavljali važne funkcije na političkoj pozornici u RS.

Izvor: Envato

Izborni ciklusi su svake četiri godine i neki političari "zasijaju" jednom, a neki traju nekoliko takvih ciklusa. Nova lica uvijek stižu i nadomjeste ili izguraju stara. Politička scena obiluje svim i svačim pa je teško reći da neko ili nešto nedostaje, ali je vrlo zanimljivo gdje i kako završavaju oni koji su nekada bili sveprisutni na TV ekranima. Pozabavili smo se karijerama nekih od njih.

Borislav Bojić je dugo vremena bio prepoznatljiv kao poslanik Srpske demokratske stranke (SDS) u NSRS, da bi početkom 2018. prešao u Demokratski narodni savez (DNS). Iako je toj stranci tada pristupio kao poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH (PSBiH), nije bio kandidat na izborima 2020. niti se njegovo ime pominjalo u kontekstu trvenja u novoj stranci.

Borislav Boji

Izvor: Mondo/Ž. Marković

Potom, našao se u kabinetu ministra saobraćaja RS, a isto tako bez previše pompe se pojavio u kabinetu ministra spoljne trgovine u Savjetu ministara BiH, kao jedan od savjetnika Staše Košarca. Na novinarsko zanimanje o tome kako vidi razlike između vremena kada je aktivno učestvovao na političkoj sceni i ovog sada, on pita „koga zanimaju oni kojui nikog ne zanimaju?“.

"Naravno da je lakše kad više nema onoliko tenzija i pritisaka koje nosi aktivno učešće u političkom životu. Predugo sam bio u zakonodavnim tijelima, četiri mandata u NSRS i dva u Parlamentu BiH. Naravno da i sada pratim politiku i zanima me šta se dešava, ali sam oslobođen pritiska stalnog iznošenja stavova", kaže Bojić.

Nekadašnji predsjednik Boračke organizacije RS, Pantelija Ćurguz, tokom tog mandata bio je kritikovan kao „čovjek SNSD zadužen za mir u boračkim kategorijama“. Veza je potvrđena kada je Ćurguz nakon promjene na čelu BORS bio kandidat SNSD za poslanika 2014. Budući da je bio daleko od toga da uđe u Narodnu skupštinu, rezervno namještenje bilo je savjetničko mjesto u Dodikovom kabinetu. Partnerstvo je trajalo samo jedan mandat, pa je Ćurguz u sljedećoj raspodjeli ostao izostavljen.

Nakon toga Ćurguz se pojavljuje kao kandidat SDS za odbornika u Kozarskoj Dubici. Nije uspio da osvoji mandat, ali je sve iznenadio dosta svježijim imidžem i izgledom.

Pantelija Ćurguz

Izvor: SDS

Nekada prvo ime banjalučkog PDP, Zoran Talić istupio se iz te stranke 2017. da bi podržao Igora Radojičića i postao predsjednik banjalučke gradske skupštine. Osnovao je i politički pokret POLIGRAF, ali na lokalnim izborima 2020. nije prošao cenzus i od tada se nije čula ni riječ o ovoj političkoj stranci.

Talić je našao novi posao u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Za novinare je očito nedostupan i nismo mogli saznati kakvi su dalji politički planovi POLIGRAF-a.

Zoran Talić

Izvor: Mondo/Dušan Volaš

Ognjen Tadić je tri puta bio kandidat SDS za predsjednika RS i jedno od najprepoznatljivijih lica na političkoj sceni. Nakon istupanja iz SDS, prvo osniva Narodnu stranku, a zatim (sa strankom) prelazi u DNS i ostaje izvan svih turbulencija i podjela koje se dešavaju u toj stranci. Bavi se advokaturm, aktuelni je delegat u Vijeću naroda RS, ali praktično neaktivan u politici. Ali, aktivan je na Tviteru.

"Prestanak bavljenja stranačkom politikom dao mi je mogućnost da politiku još više sagledavam kao pitanje opšteg interesa. Presrećan sam zbog činjenice da sada moje političke stavove može objektivnije razmotriti svako, bez straha da ga time nagovaram da se svrsta u neki politički tabor".

Jedino gore od silne pogibije jednog naroda ili njegove vojske jeste to da oni koji su preživjeli ne cijene vrijednost toga što je sačuvano ili stečeno. — Ognjen Tadić (@ognjen_tadic)March 30, 2022

"Život u Republici Srpskoj neodvojiv je od politike, ali to ne znači da imam namjeru da učestvujem u stranačkom radu ili izbornim procesima. Navijam za što snažniju poziciju Republike Srpske u svakom pogledu i to je moj bio i ostao moj osnovni politički motiv".

Ognjen Tadić

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Među „zaboravljenima“ je i dosta bivših ministara. Lejla Rešić je 2010. sa 29 godina postala najmlađi ministar u istoriji Vlade RS. Na mjestu ministra uprave i lokalne samouprave bila je u dva mandata i polovini trećeg, jer je 2020. „stradala“ tokom sukoba SNSD i struja u DNS, od kojih je njena - a ona se kao Prijedorčanka vezivala za Marka Pavića - bila najslabija. Nakon toga se jedno vrijeme našla na poziciji portparola u Agenciji za bankarstvo RS, a posljednje informacije govore da je iz privatnih razloga napustila RS i sada živi u Zagrebu.

Bivši ministar nauke Jasmin Komić, poznat po vještini sviranja gitare, nakon ministrovanja bio je na čelu Republičkog zavoda za statistiku, sve do 2020. godine, kad je razriješen dužnosti. Tad je imao 40 godina radnog staža i nije imao osnov za obavljanje funkcije, pa se posvetio univerzitetu, gdje kao profesor može da radi još četiri godine.

Nekadašnji ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske i bivši direktor „Elektroprivrede RS“, Željko Kovačević danas je zaposlen u Fondu PIO Republike Srpske, kao viši stručni saradnik za imovinsko pravne poslove, opšte poslove i ljudske resurse. Prije toga bio je na nižim pozicijama u EPRS, te u Nadzornom odboru "Pošta Srpske", gdje je ostavku podnio početkom 2021.

Drago Kalabićbio je poznat po brojnim političkim diskusijama od kojim su mnoge zapamćene kao komične, jedan je od rijetkih funkcionera SNSD koji je isključen iz te stranke. Nakon toga, Kalabić je odlučio da se oproba u biznisu i osnovao je firmu koja će se baviti ispitivanjem terena za gradnju, bušenjem i sondiranjem. Iako zaposlen u radnoj jedinici „Elektrokrajine“, gdje je smijenjen sa mjesta direktora, Kalabić kaže da “treba od nečeg i živjeti”.

"Uglavnom je sve pozitivno. Odmorio sam se, bio uz porodicu, a sa druge strane postao sam puno realniji i puno objektivnije gledam da političke događaje. Shvatio sam da ranije, kad sam bio u žiži nekih događaja na njih nisam mogao gledati objektivno, što je i logično, u žaru borbe sam bio ponekad pristrasan. Ne nedostaje mi politika, a to što ponekad pišem na fejsbuku, to je obična građanska reakcija, ljudi me često pitaju za nešto i očekuju moj stav. Na kraju krajeva, nemam ni razloga da ćutim o bilo čemu".

Na kraju, tu je i jedan jedna od „malih zvijezda“ političke scene. Mirko Blagojević bio je delegat u PSBiH, lider jedne frakcije SRS u Srpskoj, kandidat za predsjednika i neko ko je svojim potezima i izjavama znao privući pažnju i reakcije.

Od njega su pokušali preuzeti vođstvo radikala 2013. ali je Blagojević uspio sačuvati „pečat i pravni subjekt“ stranke, ali je ostao bez članova. Kasnije je zbog sukoba sa centralom u Beogradu morao iz imena stranke izbaciti „dr Vojislav Šešelj“, pa se od 2016. stranka zvala „SRS 9. januar“ i jedina zagovarala bojkot referenduma o Danu republike.

Popularni "Vojvoda" Mirko bavi se advokaturom u Bijeljini i pomalo lokanom politikom.

(MONDO)