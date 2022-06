Tegeltija: Uvođenje sankcija ne donosi ništa dobro

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija ocijenio je danas zabrinjavajućim uvođenje sankcija pojedinicima u BiH, jer to ne donosi ništa dobro i šalje loše poruke.

Izvor: Anadolija - Samir Jordamović

Tegeltija je istakao da su se obrušili na entitete i na svaki mogući način maltretiraju i urušavaju dejtonsku strukturu BiH.

"Nekoliko puta sam rekao predstavnicima međunarodne zajednice `kada sankcionišete ljude iz Republike Srpske sankcionišete prve ljude, člana Predsjedništva BiH, predsjednika Republike Srpske, sada ministra zdravlja`. Sankcionisati ministra zdravlja, teško je naći obrazloženje za tako nešto", rekao je Tegeltija novinarima u Ohridu.

Kada su se Hrvati našli na meti međunarodnih sankcija, Tegeltija je rekao da je to počelo sa glavnim tužiocem BiH, a nastavljeno sa predsjednikom Federacije BiH.

"Kada je riječ o sankcionisanju Bošnjaka, to su ljudi koji nemaju funkcije i koji su na mnogo nižem nivou nego što su to Srbi i Hrvati. To nije dobra poruka i čini mi se da o mnogim pitanjima ne postoji izbalansiranost međunarodne zajednice, pa i kada je riječ o ovim sankcijama", naveo je predsjedavajući Savjeta ministara.

On je dodao da je sankcija uvijek bilo i da lično zagovara da se sankcionišu ljudi koji se bave kriminalom, korupcijom, trgovinom ljudima i sličnim kriminalnim djelima, ali da sankcionisanje političkih lidera samo otežava mogućnost postizanja dogovora i konsenzusa.

"Činjenica je da BiH neće funkcionistati bez konsenzusa i dogovora svih strana bez obzira koliko svi pokušavali nametnuti neko drugo rješenje", dodao je Tegeltija.

On je istakao da sankcije međunarodne zajednice nikada nisu dobro donijele, bilo da se na njihovim udaru nađu političari, kompanije ili države, te dodao da na to koliko je pogubno ukazuje ovo iskustvo sa Srbijom.

Tegeltija je naveo da je i iskustvo sa sankcijama koje smo imali u ratu od 1992. do 1995. godine pokazalo da ništa nije dobro donijelo i da se svi problemi rješavaju za stolom.

SRNA