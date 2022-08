Dodik otkrio o čemu će razgovarati sa Putinom

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će tokom posjete Moskvi u septembru prenijeti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu kako su se "zapadnjaci raspojasali u BiH", da misle da je to njihovo bunjište i da tu mogu da čeprkaju i rade šta hoće.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Dodik je, komentarišući dokument SDA u kom pozivaju SAD, Britance i EU da intervenišu u BiH, istakao da muslimani pokušavaju da iskoriste priču o Ukrajini da bi realizovali ciljeve vezane za BiH koje su utvrdili još 2018. godine, a to je da u BiH nema entiteta.

"NJihovi saveznici sve ovo vreme su bili upravo oni koje oni pozivaju. Međutim, formalno-pravno, garant Dejtonskog sporazuma je i Rusija. NJu ne pozivaju. Nema tu ni Kine koja je članica Saveta bezbjednosti. Svoj napad su usmjerili isključivo na Srbiju i Hrvatsku", rekao je Dodik za "Sputnjik".

Prema njegovim riječima, muslimani hoće ekskluzivno BiH za sebe.

"Na sceni je izraziti muslimanski nacionalizam koji ide za tim da BiH prekrajaju na svoj način. Za to su im logistika bili Amerikanci, a najviše Britanci dok je EU bila izvršilac radova", dodao je Dodik.

Dodik je rekao da je na dnevnom redu tokom predstojeće posjete Rusiji puno pitanja koja su početa u njegovom prethodnom razgovoru s ruskim predsjednikom Putinom.

"Sad bismo htjeli da sagledamo sav kontekst naših odnosa. Računamo na saradnju i podršku i same Rusije. Jednako smo spremni da sa stanovišta svog kapaciteta podržimo sva nastojanja da Rusija obezbijedi stabilno i bezbjedno okruženje i smatramo da je to potpuno legitimno. U tom kontekstu razgovaraćemo i o ekonomskoj saradnji", naveo je Dodik.

On je ukazao na opstrukcije na nivou BiH u vezi s određenim razvojnim projektima poput gasova, u čemu im asistiraju stranci, neizabrani navodni visoki predstavnik.

"U tom pogledu želim da upoznam svakog svog sagovornika, pa ću sa time upoznati naravno i predsjednika Putina vezano za tu praksu. U okolnostima u kojima se dešava problem sa Ukrajinom zapadnjaci su se do te mere raspojasali ovdje da više ne drže ni do međunarodnog prava, ni do bilo čega drugog. Isključili su Rusiju i Kinu iz bilo kakvih procesa, misle da je ovo njihovo bunjište i da ovdje mogu da čeprkaju i da rade šta hoće", rekao je Dodik.

Govoreći o Kosovu, Dodik je rekao da premijer samoproglašenog Kosova Aljbin Kurti tamo ne odlučuje nego radi prema instrukcijama svojih britanskih i drugih šaptača.

"Oni su odlučni da tretiraju Kosovo kao državu. Mi smo to gledali ovdje u BiH. To je gotovo isti koncept po kome oni žele da naprave unitarnu, centralizovanu zemlju. A uvijek su iza toga stajali stranci", naveo je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, nemaju nikakvog razloga da vjeruju zapadnjacima.

"Naravno, mi političari moramo da sarađujemo, ali tim ponudama Danajaca apsolutno se ne treba zanositi. Raduje me da vidim odlučnost naših ljudi na Kosovu, odlučnost državnih organa Srbije", naglasio je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska stoji na principima srpske nacionalne i državne politike.

"I mi imamo pravo kao i svi narodi da imamo jedinstvenu nacionalnu politiku odbrane naših interesa. Zato sam zahvalan /predsjedniku Srbije Aleksandru/Vučiću što je onako eksplicitno rekao da se kolone neće desiti i da će to spriječiti", naveo je Dodik.

SRNA