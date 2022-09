Izetbegović: Tražimo 350 hiljada glasova, napunili smo budžete na svim nivoima

U Društvenom domu u Tarčinu sinoć je održan predizborni skup SDA na kojem se obratio predsjednik stranke i kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.

Izvor: SDA

Rekao je kako od završetka rata nije bilo važnijih izbora.

"I naš narod to osjeća i naš narod to zna. Potrebna nam je velika, a ne samo obična pobjeda. Tražimo 350.000 glasova", poručio je Izetbegović.

Izetbegović dodaje da je SDA "napunio budžete" na svim nivoima, piše Klix.

"Ostvarili smo obećanje o 100.000 novih radnih mjesta, napunili budžete na svim nivoima, u velikoj mjeri poboljšali status penzionera i branioca BiH. Potrebna nam je sloga i dodatna podrška liderskoj SDA. 350.000 glasova za SDA i nadjačaćemo kočničare. Pojačajte snagu motora koji 32 godine vuče BiH u pravom smjeru", izjavio je između ostalog.

On je zatražio od birača da na izborima daju puno povjerenje njegovoj stranci.

"Pokrenućemo reforme, izgradnju, ekonomiju kao nikada do sada. Gradit ćemo autoputeve, brze ceste, aerodrome, investirati u poljoprivredu i energetiku kako nismo mogli do sada. Rezultat će biti 50 posto više plaće i penzije do kraja nastupajućeg mandata", kazao je Izetbegović.

Na skupu su se takođe obratili predsjednik Opštinskog odbora SDA Hadžići Adi Kalem, nosilsc liste za Parlamentarnu skupštinu BiH Alma Čolo, nosilac liste SDA za Parlament FBiH Eldar Čomor, nosilac liste SDA za Skupštinu Kantona Sarajevo Mahir Dević i načelnik Opštine Hadžići Hamdo Ejubović.