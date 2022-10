Koalicija "Pod lupom": Mali broj slučajeva kršenja predizborne tišine

Dan uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Koalicija “Pod lupom“ nije zabilježila veća kršenja izborne šutnje.

”Kada je u pitanju kršenje izborne šutnje do sada nismo zabilježili veliki broj tih slučajeva. Možemo kazati da ovi slučajevi do sada su sporadični i neki od kojih bismo mogli izdvojiti jesu ti da je na primjer danas Vlada Republike Srpske objavila dva saopštenja koja se tiču davanja finansijske pomoći. Doduše, još dodatno na to, to su slučajevi koji graniče sa zloupotrebom javnih resursa“, kazao je Hasan Kamenjaković, koordinator za odnose s javnosti i medijima Koalicije ”Pod lupom“.