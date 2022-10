Dodik: Opozicija se može okupiti u parku, nikakve šetnje po gradu neće biti

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su izbori bili fer i pošteni, što su potvrdili i međunarodni posmatrači, te da se opozicija može okupiti u parku na najavljeni protest, ali nikakve šetnje po gradu neće biti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je rekao da u načelu može da priča da je pravo opozicije da održi protest, ali da smatra da je to besmislena priča jer nemaju energiju.

"Na kraju krajeva, imaju park gdje mogu da se okupljaju. Šetnje po gradu neće biti. Ne treba nam nikakvo uznemiravanja onih koji imaju prigovore. Mogu da ih podnesu gdje se podnose. Ako misle da treba ponovo da se broje glasovi, neka se broje. Ako misle da treba da se ponovo izbori, ako relevantni organi to odluče - nije problem. Ali, nema razloga da se to uradi, osim spekulacija", rekao je Dodik.

On je naveo da su i međunarodni posmatrači potvrdili da su izbori bili fer i pošteni i da nije bilo primjedbi, pogotovo ne onih koje bi mogle da utiču na izborni proces.

"Za Banjaluku ne treba ta vrsta priče, ne zato što sam ja pobjednik. Da sam izgubio, već bih davno čestitao i završio tu priču. Ne očekujem da meni neko čestita. Mislim da ovu priču koju šire baziraju na nekim iracionalnim stvarima. Vidim da je čak i Mladen Ivanić, za koga se trebalo očekivati da je racionalan, a očigledno nije, izjavio kako je, eto, tek u jedan sat objavljen rezultat", rekao je Dodik za ATV.

Lider SNSD-a naglasio je da je CIK dao uputstva da se prvo broje glasovi za članove Predsjedništva BiH, Parlamentarnu skupštinu, što je složen mehanizam prebrojavanja.

"Tek oko 11.00 počeli su da se broje glasovi za predsjednika Republike i tek u jedan ujutru su mogli da se daju neki podaci, što je i učinjeno. Mi smo naše podatke bazirali na potpisanim zapisnicima biračkih odbora. Drago mi da je ono što smo mi saopštavali gotovo identično kao što je CIK saopštio", rekao je Dodik.

On je istakao da je i sama opozicija podijeljena i ne znaju šta da urade.

"Opozicija se odlučila na tu vrstu priče. Mislim da tu nema potencijala i mislim da će to ispariti vrlo brzo jer nema elemenata za to. Mislim da nema ni potencijala u narodu. Narod je izašao i glasao. Ja sam izgubio izbore u Banjaluci i nije to sjajna vijest za mene, ali to je realnost. Ali, izbori se ne održavaju samo u Banjaluci, nego u čitavoj Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

On je istakao da je potrebno da se što prije ozvanične podaci kako bi se bavili ozbiljnim poslovima kao što je formiranje vlade.

"Što se tiče formiranja vlasti i Savjeta ministara, mislim da to neće ići lako. Ne zbog nas ili HDZ-a, nego zbog Federacije BiH. Mi treba da zadržimo četiri ministarstva, sigurno ćemo tražiti ministarstvo spoljnih poslova", rekao je Dodik.

On je rekao da SNSD sa koalicijom ima jaku skupštinsku većinu.

"Pitaću koalicione partnere da li su spremni da podrže priču o koncentracionoj vladi i da pozovemo neke racionalne elemente s druge strane opozicije da budu dio naših napora - da u vrijeme potpune destabilizacije globalnih odnosa pokušamo da mi ovdje barem imamo stabilizovane unutrašnje odnose", rekao je Dodik.

Podsjećamo, lideri opozicije u Republici Srpskoj zakazali su protestnu šetnju u Banjaluci za četvrtak u 18 časova zbog, kako navode, krađe glasova na izborima.

(Srna)