Stanivuković: Kandidovaću se za predsjednika PDP-a

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da ima plan da se kandiduje za predsjednika PDP-a.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivuković, koji je i predsjednik Gradskog odbora PDP-a Banjaluka, je govoreći o ambicijama da preuzme PDP poručio da ne bježi odgovornosti i da ne krije plan da se kandiduje za poziciju predsjednika PDP-a.

"Moja odgovornost na rezultate koje imam u Banjaluci je da idem na tako nešto. Ne krijem svoj plan da se kandidujem za takvu poziciju unutar PDP-a kada se stvore uslovi kroz unutarstranačke izbore. Ne bježim od odgovornosti, ako ostvarujem dobre rezultate tražim i veću odgovornost za veće rezultate", rekao je Stanivuković za ATV.

Na pitanje da li bi mogao voditi PDP Stanivuković kaže da je to vrlo izvjesno i realno, ali politika me je naučila da ništa ne kažem dok se to ne desi.

"Svaki put kad pomislite da će biti, to ne bude", istakao je Stanivuković.

Dodao je da je u dobrim odnosima sa Jelenom Trivić, stranačkom kolegicom i kandidatom PDP-a za predsjednika RS na prethodnim opštim izborima.

"Što se mene tiče u dobrim smo odnosima. Moje najveće moguće poštovanje. Trudim se da imamo kontakt i trudim se da na organima stranke razgovaramo. Sada će doći sjednice predsjedništva, trudiću se da razgovaramo, ako mene pitate, moja vrata su otvorena", rekao je Stanivuković.

Naglašava da o njemu i Trivićki treba da raspravljaju organi stranke.

"Mi smo radili ozbiljno. Jelena je imala najzavidniji rezultat u pozitivnom smislu. Ako uzmete sve izborne prevare, pikanterije, moguće ili nemoguće, onda pričate o tome da je to istorijski rezultat. U PDP-u u Banjaluci smo uspjeli uraditi ono što niko nije. Jelena je imala 55.000 glasova podrške", rekao je Stanivuković.