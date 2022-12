Skupštinska većina nezadovoljna: "Stanivuković ponižava penzionere"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković do kraja godine treba da realizuje odluku Skupštine grada o isplati po 100 KM penzionerima, poručili su danas predstavnici stranaka koje čine većinu u banjalučkom lokalnom parlamentu.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Potpredsjednika Skupštine grada Saša Čudić rekao je da je nerazumljivo da se skupštinske odluke ne sprovode.

"Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković juče je rekao da će novac biti uplaćen na račune penzionera, ali to nisu pare ni gradonačelnika ni skupštinske većine, iako smo mi uložili amandman, već je to novac budžetskih korisnika", rekao je Čudić novinarima u Banjaluci.

On kaže da u rebalansu budžeta od 42 miliona KM nije vidio tu stavku te očekuje da će gradonačelnik Banjaluke to realizovati do naredne sjednice Skupštine grada Banjaluka koja bi trebalo da bude održana 29. ili 30. decembra.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić smatra da Stanivuković ovakvim ponašanjem ponižava banjalučke penzionere.

"On je po zakonu i odlukom skupštinske većine obavezan da penzionerima isplati po 100 KM. Podržavamo i odluku da se za 1.000 najugroženijih penzionera isplati još po 1.000 KM", rekao je Đajić.

Slobodan Stanarević iz Demosa smatra da se oba bloka u lokalnom parlamentu treba da se dogovaraju i da te dogovore i poštuju.

On je podsjetio da je odluka o isplati po 100 KM pomoći banjalučkim penzionerima donesena davno pa je upitao Stanivukovića, koji je obećao isplatu, zašto se čekalo do sada.

Milenko Rosić iz Ujedinjene Srpske je mišljenja da se sve odluke skupštinske većine moraju poštovati i da bi trebalo da se što više razgovara u interesu grada Banjaluka i njegovih građana.

Velibor Stanić iz SP-a podsjetio je da je budžet za ovu godinu usvojen jednoglasno glasovima vladajućih i stranaka opozicije.

"Prema tome odluke su obavezujuće i za gradonačelnika i za skupštinsku većinu i penzionerima treba do Nove godine isplatiti po 100 KM", naglasio je Stanić.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanovuković juče je rekao da će penzionerima novac biti uplaćen na račun, ali i da neće svi dobiti po 100 KM, već samo oni sa najnižom penzijom, dok će ostali dobiti po 50 KM.

(Mondo/Srna)