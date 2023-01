POVUČENA KANDIDATURA DENISA ŠULIĆA: Problem je stvoren od SDA i njihovih medija, tvrdi Dodik

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je ova stranka povukla kandidaturu Denisa Šulića za ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara i istakao da je pitanje imovine riješeno u Dejtonu.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Dodik je nakon sastanka predstavnika SNSD-a i "osmorke" u Doboju rekao novinarima da će drugo ime umjesto Šulića biti razmatrano u narednom periodu, ali da okvirno postoji već jedno ime.

On je poručio da je SNSD, kao partner koji želi da formira vlast, otvoren za svaku vrstu razgovora o otvorenim temama.

"U javnosti se stekao utisak da postoji neki veliki problemi. Mislim da to ne postoji. Postoje teme koje su iz ranijeg perioda kao što je imovina, koja je neriješena sa stanovišta Ustavnog suda, ali je sa stanovišta nas riješena", izjavio je Dodik.

On je rekao da je zahvalan Šuliću što je razumio da spekulacije i javni narativ posljednjih dana mogu da budu prepreka u razgovorima, istakavši da je problem u vezi sa Šulićem hibridan, stvoren od SDA i njihovih medija, te da u tome ima razumijevanje predstavnika "osmorke".

Dodik je rekao da želi da bude odblokirano odlučivanje na nivou BiH i u Savjetu ministara jer su na čekanju mnogi ekonomski sporazumi i propisi.

Podsjetivši da je SDA u prethodnom periodu nakon izbora 2018. godine blokirala formiranje vlasti više od godinu dana, a nakon šest mjeseci funkcionisanja više se ništa nije moglo odlučivati, Dodik je rekao da u SNSD-u žele da rade.

"Mi želimo da odlučujemo, želimo da radimo", poručio je Dodik.

On je rekao da je pitanje imovine riješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH.

"Mi nismo obećali da ćemo prestati da se borimo za imovinu, kao što i oni neće, ali to je stvar procedure koja ima svoje uporište. Mi smatramo da je to pitanje riješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH i da je vještački nametnuto od visokih predstavnika i stranih sudija. To nije sada problem za formiranje Savjeta ministara, ali ako neko hoće da je to problem - ok", izjavio je Dodik.

On je rekao da će čim bude formiran Savjet ministara biti dogovarano da se usvoji budžet.

Prema njegovim riječima, na sastanku je konstatovano da bi izgradnja auto-puta od Višegrada preko Sarajeva, dalje prema Zenici, Doboju, pa prema Gradišci, značila otvaranje nove tranzitne balkanske rute koja bi skratila put za oko 130 kilometara iz Ljubljane prema Skoplju ili Nišu.

"Da BiH ne bude tranzitno slijepo crijevo nego bi mogla da bude konkurentni tranzitni nivo", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ako je problem 9. januar - Dan Republike Srpske, onda će Srpskoj biti problem 1. mart.

"Ako je neko mislio da mi kada smo pravili ove smjernice da smo se odrekli 9. januara, nigdje to ne piše i mi se nikada nećemo odreći. To su žive teme i one se neće skloniti sa dnevnog reda, ali ima mnogo drugih koje treba da se završe. Ovo je pokušaj da se napravi neka saradnja", rekao je Dodik.

Kada je riječ o državnoj imovini, Dodik je naveo da je to stvar procedure.

"Mi smo spremni da objasnimo. Kao što smo sada razgovarali o sporazumu koji treba BiH da postigne sa Islamskom zajednicom koji stoji već petnaestak godina, mi smo ovim ljudima rekli šta je problem. Problem su poslovne zajednice i neujednačena prava jednih i drugih vjernika", izjavio je Dodik.

On je rekao da BiH ima sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom, katoličkom i sa Jevrejskom zajednicom i fali još sa Islamskom.

"Ako vi nekome date više prava, a nekome manje to je odmah problem u BiH, ali nisam protiv toga da stavim na dnevni red, pa da kažemo ko šta misli o tome Šta ako se usvoji ovaj sporazum sa Islamskom zajednicom? Da li će SPC i Katolička crkva odmah tražiti dopune i izmjene sporazuma? Kako izbjeći tako nešto", rekao je Dodik.

On je rekao da je spreman da se sjedne i o tome razgovara sa predstavnicima Islmske zajednice, ali da za to nije bilo incijative tokom perioda kada je SDA bila u vlasti.

